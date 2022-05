Près de 140 M$ pour valoriser et reconnaître le travail du personnel scolaire

QUÉBEC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Afin de réaffirmer et de reconnaître publiquement le rôle important des 221 477 membres du personnel scolaire dans la mission de l'école québécoise, le gouvernement du Québec investira près de 140 millions de dollars d'ici les quatre prochaines années pour valoriser leur contribution exceptionnelle à la réussite éducative des élèves. Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, en a fait l'annonce aujourd'hui lors du lancement de la Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire.

Seize actions pour assurer la valorisation

L'une des actions fortes de la Stratégie consiste en un projet-pilote d'aides à la classe au primaire. Des ressources d'aides à la classe seront déployées dans 100 écoles primaires québécoises dès la rentrée 2022, soit deux ETC par établissement, ce qui correspond à deux personnes ou plus par école. Ce projet-pilote sera à la fois l'occasion de valoriser la mission première du personnel enseignant, soit d'enseigner, de mettre à profit les compétences et l'expertise d'autres ressources au sein de l'équipe-école et de favoriser la collaboration entre les membres du personnel. Les aides à la classe pourront soutenir l'enseignant en effectuant des tâches non pédagogiques. Cette action, qui représente un investissement de 21,3 millions de dollars, sera suivie par une équipe de recherche qui documentera l'intégration d'une aide à la classe au primaire et en identifiera les facteurs de succès.

Les organismes scolaires auront dorénavant les moyens de leurs ambitions pour favoriser la valorisation du personnel scolaire puisque 43,6 millions de dollars seront alloués pour soutenir des actions locales de valorisation du personnel scolaire. Les écoles et les centres de formation auront toute la latitude nécessaire pour mettre en œuvre des actions de valorisation mobilisantes pour la communauté locale et le personnel scolaire, créer une culture pérenne de collaboration dans leur milieu et favoriser un climat de travail bienveillant. Plus concrètement, selon leur réalité, les organismes scolaires pourraient, à titre d'exemple, créer ou bonifier, localement ou à l'échelle régionale, un comité ou un plan de valorisation du personnel scolaire, encourager les partenariats avec les parents (en mettant notamment à profit les organismes de participation des parents) et le milieu des affaires ou embaucher un agent de valorisation qui amorcerait, coordonnerait et diffuserait différentes initiatives mettant en lumière les équipes-écoles et les équipes-centres.

Au cours des quatre prochaines années, une somme de 18,9 millions de dollars est aussi prévue pour valoriser le personnel enseignant qui partage son expertise en encadrant les étudiantes et étudiants en formation à l'enseignement lors de leurs stages. Cette action vise à favoriser la participation d'un plus grand nombre d'enseignantes et enseignants associés à l'encadrement des stagiaires. En plus d'avoir des retombées positives pour ces enseignants, cette action contribuera favorablement à la formation de la relève enseignante.

Rappelons que pour élaborer cette Stratégie, qui se décline en 16 actions, le ministère de l'Éducation a tenu un large processus consultatif auprès des acteurs du réseau, notamment les syndicats, les ordres professionnels ainsi que les associations professionnelles, les associations disciplinaires en enseignement, les comités de parents, les facultés des sciences de l'éducation et des chercheurs en éducation ainsi que des partenaires autochtones.

Citation :

« Rien n'est laissé au hasard avec cette stratégie. Ce que nous voulons, c'est reconnaître une fois de plus, l'immense contribution des membres du personnel scolaire, aussi bien à la réussite et au développement global de nos enfants qu'à notre avenir collectif. Tous, des familles aux employeurs, ont mesuré pendant la pandémie l'importance du rôle et la complexité du travail accompli par le personnel scolaire. Nos équipes-écoles ont été fortes et résilientes. Elles ont été des alliées importantes. Mais au-delà de la pandémie, le personnel scolaire accompagne et soutient nos élèves jour après jour. Il change les choses dans leur vie. C'est une responsabilité immense et précieuse. L'éducation est une priorité gouvernementale et tout au long des dernières années, nous avons posé des gestes concrets pour le démontrer. Cette stratégie de valorisation s'inscrit dans la continuité de nos efforts pour valoriser le personnel scolaire après, entre autres, les bonifications salariales historiques des enseignants. Les carrières en éducation doivent être courues et respectées. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

La Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire est composée de 16 actions qui se déclinent autour de quatre axes, soit les actions de valorisation à l'échelle locale, le développement professionnel, la reconnaissance publique et le suivi et l'évaluation :

est composée de 16 actions qui se déclinent autour de quatre axes, soit les actions de valorisation à l'échelle locale, le développement professionnel, la reconnaissance publique et le suivi et l'évaluation : Action 1 : Mettre en place un projet-pilote d'aides à la classe dans 100 écoles primaires;



Action 2 : Soutenir les actions locales de valorisation du personnel scolaire;



Action 3 : Soutenir le développement professionnel du personnel scolaire;



Action 4 : Mettre à la disposition de l'ensemble du personnel scolaire une plateforme répertoriant l'offre de développement professionnel;



Action 5 : Actualiser le référentiel de compétences des directions d'établissement;



Action 6 : Mettre en place un chantier de réflexion concernant l'enrichissement de la formation initiale des enseignants;



Action 7 : Actualiser les orientations ministérielles pour la formation pratique des enseignants;



Action 8 : Bonifier l'encadrement des stagiaires en formation à l'enseignement;



Action 9 : Déployer un cadre de référence pour l'insertion professionnelle du personnel enseignant;



Action 10 : Encourager et favoriser le développement professionnel du personnel enseignant;



Action 11 : Faire briller le personnel scolaire et les carrières en éducation;



Action 12 : Encourager et faire rayonner des modèles inspirants;



Action 13 : Instituer une Journée de la valorisation du personnel scolaire;



Action 14 : Mesurer la perception des carrières en éducation au sein de la population;



Action 15 : Mesurer la satisfaction professionnelle du personnel scolaire;



Action 16 : Soutenir le développement de connaissances scientifiques sur la valorisation du personnel scolaire.

Le gouvernement du Québec investira près de 140 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour réaffirmer et reconnaître publiquement le rôle déterminant du personnel scolaire dans la mission de l'école québécoise. Les investissements proviennent :

du Plan budgétaire 2021-2022 : Un Québec résilient et confiant ;

;

de l'Opération main-d'œuvre;



du Plan budgétaire 2022-2023 : Votre gouvernement .

. Mentionnons que cette stratégie se veut également une suite logique des actions gouvernementales liées à l'Opération main-d'œuvre, dont la bonification de l'offre de formation en service de garde en milieu scolaire et la poursuite des incitatifs financiers pour favoriser le retour à l'enseignement des retraités, ainsi que les différents gains réalisés lors des dernières négociations avec le personnel scolaire (ex. : hausse salariale pour le personnel enseignant et création du rôle d'enseignant mentor).

Rappelons que la Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire a été lancée la même journée que la deuxième cérémonie de remise des insignes de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec, cérémonie qui vise à reconnaître l'engagement et le dévouement remarquables de certains acteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur au Québec.

Liens connexes :

Pour plus de détails sur les actions de la Stratégie visant la valorisation du personnel scolaire : https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/strategie-valoriser-personnel-scolaire

Pour plus d'informations sur l'Opération main-d'œuvre : https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/travail-emploi-solidarite-sociale/publications/operation-maindoeuvre

