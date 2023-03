Près de 125 000 $ pour la formation des employés et l'augmentation de la productivité chez Créations ThermoDoor

PREISSAC, QC, le 9 mars 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, sont fières d'annoncer un investissement de 124 897 $ dans la mise en place d'une formation qui permettra à l'entreprise Créations ThermoDoor d'augmenter sa productivité.

Créations ThermoDoor pourra former ses employés pour qu'ils puissent utiliser de nouveaux équipements numériques. Fondée il y a vingt ans cette année, cette entreprise se spécialise dans la fabrication de portes d'armoires en MDF et en thermoplastique. Dans le cadre d'un vaste effort de modernisation, l'entreprise a fait l'acquisition de nouveaux équipements qui augmenteront l'efficacité de la fabrication et faciliteront la tâche des employés, en plus d'améliorer les délais de livraison. La formation est un élément essentiel des plans de modernisation de l'entreprise.

Soulignons que cette annonce a lieu à l'occasion de la tournée des régions du Québec de la ministre Champagne Jourdain en matière d'emploi. Une rencontre avec le Comité régional des partenaires du marché du travail s'est d'ailleurs tenue plus tôt en journée. L'Abitibi-Témiscamingue est la troisième région visitée dans le cadre de cette tournée. L'objectif de celle-ci est de discuter des réalités de chaque région et des enjeux relatifs à la main-d'œuvre.

Citation

« Cet investissement de près de 125 000 $ aidera Créations ThermoDoor, une entreprise innovante, à rester compétitive et à augmenter sa productivité. Tout en donnant l'occasion aux employés de maîtriser de nouvelles technologies, la formation permettra de réduire les exigences physiques liées au travail et de rendre les emplois plus attrayants. Les solutions combinant la technologie, l'automatisation et la formation sont particulièrement pertinentes pour faire face aux défis actuels qui concernent la main-d'œuvre. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je me réjouis de cette excellente annonce qui vient soutenir notre économie locale. C'est un investissement qui permettra à cette belle entreprise d'ici de rayonner à travers le Québec! »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet solidarité sociale)

« Nous sommes très reconnaissants de l'aide qui nous est attribuée par le gouvernement du Québec. Elle permettra non seulement de faciliter la transition avec la relève, mais aussi de contrer la pénurie de main-d'œuvre en formant notre équipe sur des équipements automatisés. »

Marilyne Pelchat, directrice des ventes et du marketing, Créations ThermoDoor

Faits saillants

Le soutien financier est attribué dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d'œuvre (MFOR), qui est financée par l'intermédiaire du Fonds de développement du marché du travail. Cette mesure permet aux employeurs de bénéficier d'un soutien financier pour améliorer les compétences de leurs employés, rendre leurs employés plus efficaces et assurer le maintien en emploi de leurs employés.

L'initiative de formation annoncée aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une vaste initiative visant la modernisation et l'agrandissement des installations de Créations ThermoDoor.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796