Près de 1 M$ pour favoriser la santé mentale des jeunes

QUÉBEC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, est heureux d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 985 894 $ réservée à la réalisation de 47 projets culturels dans le cadre de l'Appel de projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans. Ces projets permettront à davantage de jeunes des 17 régions du Québec de participer à des activités artistiques et culturelles ayant un effet positif sur leur santé mentale.

Issu du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 du ministère de la Santé et des Services sociaux, le programme vise à soutenir des projets culturels destinés à contribuer à la bonne santé mentale des jeunes. Il vise aussi, dans toutes les régions du Québec, à permettre aux organismes culturels professionnels, aux bibliothèques publiques et aux organismes communautaires de contribuer à améliorer ou à maintenir la santé mentale des jeunes de ce groupe d'âges.

« Il est important d'encourager la réalisation de projets culturels visant la bonne santé mentale des jeunes. En soutenant le développement d'initiatives culturelles agissant sur leur bien-être, nous contribuons au bénéfice et au maintien de leur santé mentale tout en contribuant à la valorisation et au rayonnement de la culture québécoise à travers le Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« À travers ces initiatives culturelles, nous poursuivons les efforts de mobilisation régionale en soutien à la promotion de la santé mentale et à la prévention des troubles mentaux chez les jeunes du Québec. Je me réjouis de cette alliance santé-culture qui contribue à la prévention et au maintien d'une bonne santé mentale chez les jeunes. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

L'aide financière est accordée pour l'exercice 2023- 2024 et s'inscrit dans le cadre de l'action 4.5 « Créer un fonds régional de soutien aux projets culturels destinés à avoir un effet positif sur la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans », du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui soutient la promotion de la santé mentale et la prévention des troubles mentaux chez les jeunes du Québec.

Depuis le lancement du premier Appel de projets en 2022, le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 a permis au ministère de la Culture et des Communications de verser plus de 2 M$ pour la réalisation de plus de 90 projets culturels.

Région administrative Nom de l'organisme Somme accordée 01 - Bas-Saint-Laurent École de musique Alain-Caron 30 000 $ 01 - Bas-Saint-Laurent PROJEKTION 16-35 12 300 $ 01 - Bas-Saint-Laurent École de musique de Matane inc. 17 443 $ 01 - Bas-Saint-Laurent Télévision communautaire de la Vallée de la Matapédia inc. 27 213 $ 02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean Société d'histoire du Lac-Saint-Jean inc. 6 780 $ 02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean Bande Sonimage 8 250 $ 02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean La Corporation du Bedeau 17 947 $ 02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean Caravane films productions 12 000 $ 03 - Capitale-Nationale Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul 13 530 $ 03 - Capitale-Nationale Engramme 30 000 $ 03 - Capitale-Nationale Intègr'action jeunesse 11 323 $ 04 - Mauricie Carrefour jeunesse-emploi MRC Maskinongé 29 825 $ 04 - Mauricie Musée québécois de culture populaire 16 350 $ 04 - Mauricie Bibliothèque municipale de Trois-Rivières 2 630 $ 05 - Estrie La compagnie de danse moderne AXILE 23 450 $ 05 - Estrie ZemmourBallet 30 000 $ 05 - Estrie Les Amis de la musique de Richmond 19 349 $ 06 - Montréal Compagnie artistique Forward Movements 30 000 $ 06 - Montréal Groupe Le Vivier 30 000 $ 06 - Montréal Danse Carpe Diem 27 500 $ 06 - Montréal Association des Cinémas parallèles du Québec 30 000 $ 07 - Outaouais Dimension sportive et culturelle Gatineau-Ottawa 10 700 $ 07 - Outaouais Association des loisirs de Montpellier 13 515 $ 07 - Outaouais Académie de danse de l'Outaouais Inc. 30 000 $ 08 - Abitibi-Témiscamingue MA, musée d'art 28 390 $ 09 - Côte-Nord Centre d'intervention le Rond-Point 24 670 $ 09 - Côte-Nord À la portée du Fjord 20 000 $ 10 - Nord-du-Québec Centre-Jeunesse l'Astral de Radisson inc. 28 000 $ 11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Coopérative École Cindy Mae Danse 30 000 $ 11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Corporation du Camp Théâtre de l'Anse 20 000 $ 11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine École de cirque des Îles 24 893 $ 12 - Chaudière-Appalaches Centre d'écoute et de prévention du suicide Beauce-Etchemins 25 777 $ 12 - Chaudière-Appalaches L'ABC des Hauts Plateaux 25 000 $ 12 - Chaudière-Appalaches École de musique l'Accroche Notes 6 787 $ 13 - Laval Les Productions le P'tit monde 28 500 $ 13 - Laval Sports Laval 7 500 $ 14 - Lanaudière Bibliothèque Lise-Lavallée-Lamarche 30 000 $ 14 - Lanaudière Centre culturel de Joliette inc. 30 000 $ 15 - Laurentides Télécommunautaire Laurentides-Lanaudière 30 000 $ 15 - Laurentides Bibliothèque de Sainte-Thérèse 7 350 $ 15 - Laurentides Bibliothèque municipale de Saint-Colomban 15 750 $ 16 - Montérégie Une Affaire de Famille 29 911 $ 16 - Montérégie Plein Sud, centre d'exposition et d'animation en art actuel à Longueuil 23 250 $ 16 - Montérégie Bibliothèque municipale de Beloeil 3 189 $ 16 - Montérégie Bibliothèque municipale de Sorel-Tracy 10 550 $ 17 - Centre-du-Québec Télé-Cœur 29 137 $ 17 - Centre-du-Québec La Coopérative des travailleuses et travailleurs de théâtre des Bois-Francs 27 135 $

