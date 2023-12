Près de 1,7 million de dollars supplémentaires pour soutenir la communauté de Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC, QC, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Le député de Mégantic, M. François Jacques, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annoncent l'octroi d'une somme de 1 660 974 $ pour la réalisation de 5 nouveaux projets qui contribueront au développement culturel et sportif de la région.

Organisme Projet Soutien financier Ville de Lac-Mégantic Installation de terrains de pickleball et d'une patinoire extérieure couverte 241 339 $ Église Sainte-Agnès Restauration du bâtiment de l'église Sainte-Agnès 999 635 $ Maison La Cinquième Saison Modernisation de la Maison La Cinquième Saison 170 000 $ Chapelle du rang 1 Restauration du bâtiment de la Chapelle du rang 1 200 000 $ Festival Colline Installation permanente du Festival Colline 50 000 $

Rappelons que cette aide financière découle d'une enveloppe de 19 millions de dollars que le gouvernement du Québec a choisi de redistribuer au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic à la suite de la tragédie ferroviaire. À ce jour, 14 projets significatifs pour les citoyennes et citoyens ont obtenu un soutien financier, soit des investissements totalisant plus de 4,5 millions de dollars en 2023.

« La population de Lac-Mégantic et des environs forme une communauté forte et résiliente. Nous sommes fiers de contribuer à la réalisation de nouveaux projets répondant à des besoins exprimés par la communauté et qui permettent à notre belle région de se rebâtir. J'en profite pour remercier tous les citoyens et citoyennes ayant transmis des propositions dans le cadre du deuxième appel à projets. D'autres annonces viendront! »

François Jacques, député de Mégantic

« Notre gouvernement est fier d'assurer à cinq nouveaux projets de voir le jour dans la ville de Lac-Mégantic. Au cours des derniers mois, ce sont 14 projets qui ont été annoncés en vue de permettre à la ville méganticoise de revitaliser son centre-ville et de remettre sur pied ses activités culturelles et sportives, lesquelles ont été grandement affectées depuis la tragédie. La reconstruction de Lac-Mégantic est possible grâce à la mobilisation du comité citoyen piloté par le député de Mégantic et à la participation de toute la communauté. Nous remercions toutes les personnes concernées. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour la vie culturelle et sportive de Lac-Mégantic. Ce sont les citoyennes et citoyens de toute la région qui pourront profiter de ces initiatives qui contribueront également à redynamiser Lac-Mégantic. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Contribuer à la restauration de l'église Sainte-Agnès et de la Chapelle du rang 1, c'est faire un pas concret vers la préservation de notre héritage culturel. Cette initiative de financement témoigne de l'engagement du gouvernement à soutenir la communauté locale de Lac-Mégantic dans la reconstruction et la revitalisation, tout en célébrant la richesse de notre patrimoine. Ensemble, nous œuvrons à construire un avenir empreint de culture et de mémoire pour les générations à venir. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Un comité consultatif a été mis sur pied par M. François Jacques, député de Mégantic, à la demande du ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, en vue d'analyser les projets soumis par la communauté pour la redistribution de 19 millions de dollars à Lac-Mégantic.

