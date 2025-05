Une somme de près de 645 000 $ pour accompagner les personnes victimes d'infractions criminelles

QUÉBEC, le 9 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi de près de 645 000 $ pour la réalisation de 12 projets visant à mieux accompagner les personnes victimes d'infractions criminelles dans l'ensemble du Québec.

Les sommes proviennent du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels et sont accordées dans le cadre du Programme de subventions pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles.

Les projets financés cette année offriront notamment des outils aux personnes victimes et à la population québécoise pour mieux comprendre, identifier et combattre les violences sexuelle et conjugale sous toutes leurs formes. Des formations visant à instaurer les meilleures pratiques et à adapter l'accompagnement des personnes victimes, selon leurs réalités particulières, seront également développées à l'aide du financement.

Ces initiatives ont pour objectif de faciliter le passage des personnes victimes d'infractions criminelles dans le système de justice. Elles permettront également de contribuer à ce que leurs proches ainsi que les intervenantes et intervenants des milieux communautaires et publics aient une meilleure compréhension de leur réalité afin que ces derniers puissent les accompagner de manière adaptée.

Citation

« L'accompagnement des personnes victimes est une priorité pour notre gouvernement. Nous saluons l'apport des organismes qui contribuent, grâce à leur expertise, à ce que les personnes victimes se sentent soutenues et en sécurité tout au long du processus judiciaire. Les personnes victimes ont trop longtemps été les dernières considérées. Nous nous assurons désormais que leurs besoins et leur réalité sont au cœur de nos décisions. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Information complémentaire

Le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels a été institué au ministère de la Justice du Québec en 1988. Ses revenus proviennent principalement de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et au Code criminel, ainsi que de sommes liées au partage des produits de la criminalité.

Liens connexes

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Julien Garon, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 367 995-6635; Renseignements : Équipe des relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]