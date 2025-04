Lac-Mégantic - Le gouvernement investit 650 000 $ pour renforcer l'offre des activités communautaires et des loisirs

LAC-MÉGANTIC, QC, le 30 avril 2025 /CNW/ - Le député de Mégantic, M. François Jacques, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la mairesse de Lac-Mégantic, Mme Julie Morin, annoncent l'octroi d'une somme de 650 000 $ pour la réalisation de quatre projets pour renforcer l'offre des activités communautaires et des loisirs à Lac-Mégantic. Cet investissement s'inscrit dans le cadre du Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic.

La Ville de Lac-Mégantic assurera la réalisation de ces projets.

Projet Somme financée Agrandissement de la marina de la Station touristique Baie-des-Sables par l'ajout de quais 250 000 $ Réfection de terrains de tennis 200 000 $ Création d'un jardin communautaire 125 000 $ Aménagement d'un réseau de bancs publics au centre-ville pour créer des espaces intergénérationnels 75 000 $

Notons que le gouvernement du Québec a créé le Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic, qui totalise plus de 19 M$, à partir des sommes obtenues dans le cadre des procédures judiciaires suivant la tragédie ferroviaire, en vue de soutenir la communauté. À ce jour, 36 projets ont reçu un appui financier, pour un total de près de 11,5 M$.

Citations

« Le Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic nous permet, une fois de plus, de soutenir des projets qui ont été souhaités par les citoyens et les citoyennes de Lac-Mégantic. Grâce aux quatre projets annoncés aujourd'hui, les Méganticois de tous âges vont profiter de nouvelles infrastructures qui contribueront à améliorer les activités communautaires et les loisirs. Je suis heureux de l'appui financier de notre gouvernement qui continue de soutenir le développement et le bien-être de notre communauté. »

François Jacques, député de Mégantic

« Nous continuons d'appuyer la communauté de Lac-Mégantic afin d'assurer une belle qualité de vie aux gens de la région. Ces investissements concrétisent plusieurs projets qui dynamiseront la Ville et la communauté. Le gouvernement du Québec continue ainsi de soutenir et d'épauler les citoyennes et citoyens de Lac-Mégantic. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Partout au Québec, notre gouvernement aide les municipalités à réaliser des projets qui visent à dynamiser leur territoire et leur communauté. Je suis heureuse de voir naître à Lac-Mégantic ces nouvelles initiatives structurantes qui contribueront à son développement et favoriseront son attractivité, le tout au bénéfice des citoyennes et des citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Le Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic, par le soutien à ces nouvelles initiatives, agit concrètement sur l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens et la bonification de notre offre touristique. Ces quatre projets, issus de la mobilisation citoyenne, verront le jour à court terme et s'ajouteront à l'offre déjà généreuse de la Ville en matière d'infrastructures communautaires et de loisirs. »

Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

Faits saillants

En juin 2021, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision dans laquelle elle confirme notamment que le gouvernement peut utiliser à sa guise la somme résiduelle de 39 M$ qui lui revient en vertu du Plan d'arrangement de la Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie. De cette somme, 20 M$ ont été distribués directement aux familles des victimes de la tragédie. Le reste, environ 19 M$, est investi au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic.





& Atlantique Canada Cie. De cette somme, 20 M$ ont été distribués directement aux familles des victimes de la tragédie. Le reste, environ 19 M$, est investi au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic. Pour que cette dernière somme soit allouée à des initiatives significatives et bénéfiques pour la communauté, la population de Lac-Mégantic a été invitée à présenter des projets. Un comité consultatif piloté par le député de Mégantic, François Jacques, a ainsi été mis sur pied en vue de les analyser et de procéder à une sélection.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur la redistribution de 19 M$ dans la région de Lac-Mégantic, consultez ce lien: https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/tragedie-de-lac-megantic-le-gouvernement-redistribue-39-millions-de-dollars-aux-victimes-et-a-la-communaute-35059.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Sources : Élisabeth Gosselin, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Renseignements : Équipe de relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]