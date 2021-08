MONTRÉAL, le 13 août 2021 /CNW/ - En collaboration, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers d'annoncer qu'une somme de 1 476 142 000 $, répartie sur 7 ans, est consentie pour le logement abordable au Québec.

Cet investissement est rendu possible grâce à la conclusion de la Seconde Entente concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et la Société d'habitation du Québec (SHQ). Dans le cadre de cette entente, un investissement fédéral de près de 338 millions de dollars appuiera la réalisation rapide de plus de 1 300 nouveaux logements abordables et permanents au Québec d'ici la prochaine année.

De plus, les gouvernements ont convenu des modalités entourant la bonification du programme Allocation-logement (PAL). Grâce à un soutien de plus de 1,1 milliard de dollars, dont 684 millions de dollars provenant du Québec et 454 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral, de nombreux ménages pourront bénéficier d'une aide financière supplémentaire pour subvenir à leurs besoins en matière de logement. Cette entente concernant la bonification du PAL par de nouveaux investissements du Québec et de fonds fédéraux provenant de l'Allocation canadienne pour le logement découle de l'Entente Canada-Québec sur le logement conclue en octobre 2020.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le lieutenant du Québec, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député

d'Honoré-Mercier, l'honorable Pablo Rodriguez, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Le financement annoncé dans le cadre de ces deux ententes fait partie de notre engagement à répondre aux besoins criants en matière de logement au Québec. Nous avons vu à quel point la pandémie a aggravé les problèmes actuels de logement et d'itinérance, et si le gouvernement du Canada ne prend pas de mesures urgentes, cette crise pourrait entraîner une augmentation spectaculaire de l'itinérance. Avec nos partenaires du Québec, nous bâtirons, dès à présent et pour l'avenir, des communautés fortes où les Québécois pourront prospérer et s'épanouir. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Ce partenariat démontre une fois de plus notre engagement à mieux loger les Québécoises et les Québécois. Notre gouvernement continue d'agir sur plusieurs fronts : on augmente rapidement l'offre de logement social et abordable au Québec et on aide directement nos familles et nos aînés! Je suis fière des efforts qui sont déployés afin d'améliorer les conditions de logement sur l'ensemble de notre territoire. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« On a été là pour les Québécois les plus vulnérables pendant la pandémie. On est encore là maintenant que c'est le temps de la relance économique. En collaboration avec le gouvernement du Québec, on investit massivement pour créer plus de logements abordables et aider plus de familles québécoises à payer leur loyer. On ne laisse personne derrière. Ensemble, on travaille non seulement pour réduire l'itinérance chronique, mais pour l'éliminer. »

L'honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier

« En unissant nos efforts, nous sommes capables de faire encore plus et de faciliter l'accès à un logement abordable adéquat pour un plus grand nombre de ménages québécois. La collaboration de nos gouvernements en témoigne aujourd'hui. Ensemble, nous maintiendrons et nous contribuerons au développement d'une offre résidentielle de qualité et nous la maintiendrons. »

Sonia Lebel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Faits saillants :

Les projets qui recevront des investissements sous l'ICRL s'adresseront notamment à des clientèles ayant des besoins particuliers en habitation. Ils seront entre autres destinés aux :

femmes et aux enfants victimes de violence conjugale ou familiale;



personnes aînées;



populations autochtones;



personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie;



personnes itinérantes ou à risque de le devenir;



personnes handicapées.

Dans le cadre de la Seconde Entente sous l'ICRL, un investissement minimal de 46,3 millions de dollars ira à la Ville de Montréal, 10,6 millions de dollars ira à la Ville de Québec, 9,15 millions de dollars ira à la Ville de Laval , 9,15 millions de dollars ira à la Ville de Longueuil , et 6,85 millions de dollars ira à la Ville de Gatineau .

, 9,15 millions de dollars ira à la , et 6,85 millions de dollars ira à la . Les projets seront entre autres financés dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal soutenus par le gouvernement du Québec, pour lesquels le Québec consacre 334,7 millions de dollars annuellement.

Au total, le gouvernement du Canada a investi 223 millions de dollars dans le cadre de l'ICRL pour soutenir la création de près de 1 600 logements abordables partout au Québec.

a investi 223 millions de dollars dans le cadre de l'ICRL pour soutenir la création de près de 1 600 logements abordables partout au Québec. Le PAL offre une aide financière d'appoint aux ménages à faible revenu afin de réduire la proportion du budget qu'ils consacrent au paiement de leur loyer. Il s'adresse aux ménages qui comptent au moins un enfant à charge ou une personne âgée de 50 ans ou plus et qui ont un faible revenu.

