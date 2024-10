Près de 1,5 M$ versés aux organismes de bassins versants de l'Abitibi-Témiscamingue pour la gestion de l'eau

VAL-D'OR, QC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - La députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet solidarité sociale), Mme Suzanne Blais, le député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet développement économique régional), M. Pierre Dufour, et le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, sont heureux d'annoncer, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, que 1 453 500 $ sont accordés à l'Organisme de bassin versant du Témiscamingue et à l'Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie pour les trois prochaines années, afin de les soutenir dans la réalisation de leur mandat pour une gestion de l'eau durable et responsable.

Ce financement permettra également aux organismes de bassins versants (OBV) de mobiliser tous les acteurs de l'eau, comme les milieux agricole, communautaire et municipal, afin d'assurer la pérennité de nos ressources en eau dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Citations :

« Le rôle de nos deux organismes de bassins versants est essentiel pour notre région. Grâce à leurs connaissances, ces organismes apportent des solutions à des enjeux liés au développement de l'Abitibi-Témiscamingue tout en s'assurant de préserver notre richesse collective qu'est l'eau. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet solidarité sociale)

« C'est une excellente nouvelle pour la poursuite des travaux de l'Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie installé en Abitibi-Est. Je suis ravi de voir que la suite de ses projets se poursuivra sur notre grand territoire et qu'il pourra améliorer nos connaissances et nos pratiques pour une meilleure gestion de cette richesse qu'est l'eau. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet développement économique régional)

« Je me réjouis de l'octroi de ces sommes aux OBV de l'Abitibi-Témiscamingue, particulièrement pour l'OBV du Témiscamingue, dont le travail est important pour la préservation de la santé de nos cours d'eau, véritables trésors naturels! Les montants annoncés aujourd'hui permettront aux équipes des OBV de la région de poursuivre leur mission. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue - Président de séance

« La protection de l'eau au Québec est essentielle pour notre gouvernement. Nous sommes fiers de soutenir des partenaires impliqués dans leur milieu, comme les organismes de bassins versants, qui œuvrent chaque jour à la préservation de notre or bleu. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le financement annoncé aujourd'hui témoigne de l'importance que notre gouvernement accorde au travail des organismes de bassins versants, dont certains sont actifs sur notre territoire depuis plus de 20 ans. J'en profite pour remercier le personnel de ces organismes. Ce sont des personnes dévouées, qui ont à cœur de préserver notre précieuse eau au Québec. Grâce à ce soutien financier, c'est tout le Québec qui se mobilisera pour mieux protéger notre or bleu. »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil

Faits saillants :

La subvention accordée à l'Organisme de bassin versant du Témiscamingue et à l'Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie fait partie d'une aide financière globale de 28 950 000 $ octroyée par le gouvernement du Québec aux 40 organismes de bassins versants pour la réalisation du mandat qui leur est confié en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (Loi sur l'eau ) .

. Ce financement soutiendra ces deux organismes de bassins versants pour la mise en œuvre du Plan directeur de l'eau 2024-2034 prévu pour les zones de gestion intégrée de l'eau par bassin versant en Abitibi-Témiscamingue.

Liens connexes :

Pour tout savoir sur les actions du gouvernement du Québec en matière de protection de l'eau, consultez la page thématique L'eau au Québec : une ressource à protéger.

Pour en savoir davantage sur les OBV et leur réseau : OBV du Québec | ROBVQ.

