Près de 1,3 M$ pour développer le tourisme de nature et d'aventure dans la région du Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 1 292 391 $ pour soutenir un projet de développement touristique de l'organisme Territoire d'expériences récréatives des forêts anciennes (Terfa). Cette somme servira, entre autres, à la construction d'un bâtiment d'accueil et au renouvellement du parcours immersif Les portes d'Oniria.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, en ont fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie du directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, M. Pierre Lévesque.

Le ministère du Tourisme accorde ainsi 920 000 $ par l'entremise du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT), volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure, 75 000 $ issus de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2016-2020, en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent, ainsi que 22 391 $ dans le cadre de l'Entente de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET).

Pour sa part, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accorde une somme de 275 000 $ par l'intermédiaire du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir des initiatives comme celle de l'organisme Terfa. Je suis certaine que les voyageurs seront charmés par la qualité et la beauté des nouvelles installations. Sans le moindre doute, les projets de cette envergure contribuent à renforcer le dynamisme économique et la vitalité de nos régions. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La vitalité de nos régions est à l'image des personnes qui y résident et les animent. Je suis heureuse de constater, une fois de plus, que le Bas-Saint-Laurent ne fait pas exception! Cette initiative contribuera à mettre en lumière la splendeur et la richesse de la nature et à attirer de nombreux visiteurs. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Tourisme Bas-Saint-Laurent est fier de pouvoir compter sur Terfa, un joyau du tourisme de nature dans notre région. Avec ces améliorations, l'organisme bonifiera une expérience déjà exceptionnelle pour nos visiteurs. »

Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Le projet de Terfa consiste :

à construire un bâtiment d'accueil (incluant restaurant, bloc sanitaire et stationnement);



à acquérir une nacelle autotractée pour traverser la rivière;



à développer la phase II du parcours interactif Les portes d'Oniria;



à aménager le poste d'accueil et le stationnement;



à développer un nouveau réseau de sentiers.

Cette initiative permettra d'augmenter la capacité d'accueil des visiteurs en milieu naturel et de bonifier les services, en plus de contribuer à la forfaitisation et à la structuration de l'offre. Elle participera finalement au développement d'une offre touristique quatre saisons.

Le PSSDT a pour objectifs de favoriser le développement d'une offre touristique originale, complémentaire et respectueuse du développement durable, et de stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Le volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à confirmer la grande valeur du Québec comme destination de choix, reconnue pour ses grands espaces et se distinguant par son offre multiactivité.

Les EPRT ont pour objectif de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux aux fins de réalisation de projets de développement de l'offre touristique qui contribueront à stimuler l'économie des régions.

L'EDNET vise à permettre aux associations touristiques régionales d'accompagner les entreprises de leur région afin de les aider à déterminer les défis liés au développement numérique auxquels elles doivent répondre et à réaliser des projets de développement numérique.

Le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du FRR appuie la réalisation d'ententes et de projets de développement porteurs pour les régions, et ce, en fonction de leurs priorités respectives.

