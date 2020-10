Près de 1,2 M$ pour soutenir et bonifier l'offre touristique de la région des Laurentides

QUÉBEC, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Affaires autochtones, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Mirabel, Mme Sylvie D'Amours, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse de confirmer l'attribution d'une enveloppe de 1 172 032 $ à Tourisme Laurentides. Cette aide servira à soutenir les projets de développement de l'offre touristique des entreprises de la région qui subissent les effets de la pandémie de la COVID-19. Les sommes seront disponibles grâce à la mise en place de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT).

Cette annonce fait suite au dévoilement, par la ministre du Tourisme le 11 juin dernier, du Plan de relance touristique, qui représente des investissements de 753 millions de dollars. De ce montant, 25 millions de dollars ont été prévus pour la bonification des EPRT, soit 15 millions pour 2020-2021 et 10 millions pour 2021-2022.

L'EPRT 2020-2022 comprend les trois volets suivants : soutien aux PME touristiques pour l'ouverture de la saison touristique 2020; soutien aux projets collectifs d'adaptation des PME touristiques aux nouvelles réalités sanitaires; soutien aux projets de développement et de structuration de l'offre touristique.

Citations :

« Soutenir nos entrepreneurs touristiques est primordial si nous voulons que le tourisme continue de jouer son rôle de vecteur économique pour nos régions. Grâce aux sommes consenties dans le cadre de ces ententes, et avec l'ajout de volets visant à contrer les effets découlant de la pandémie, nous agissons concrètement afin de préserver la qualité de l'offre touristique québécoise et de faire de notre destination un endroit encore plus attrayant. Je suis d'ailleurs très fière de la résilience et de la mobilisation de notre industrie en cette période difficile. Elle ne baisse pas les bras et continue d'enrichir l'offre du Québec pour que, le moment venu, notre destination puisse se démarquer avantageusement sur la scène mondiale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« C'est avec plaisir que je confirme l'attribution de cette aide financière du ministère du Tourisme à la région des Laurentides, une région qui, au fil des années, s'est taillé une belle réputation en matière de plein air et relativement à son offre de villégiature de qualité. Tourisme Laurentides connaît bien son milieu; c'est pourquoi il est un partenaire de premier plan pour aider les entreprises touristiques d'ici à réaliser des projets en lien avec les priorités régionales. Cette annonce démontre une fois de plus que votre gouvernement est à l'écoute de l'industrie et qu'il continuera de soutenir les entrepreneurs du Québec. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Mirabel

« Nous remercions le ministère du Tourisme pour ce soutien financier, proposé aux entreprises touristiques des Laurentides grâce à l'Entente de partenariat régional en Tourisme 2020-2022. Tourisme Laurentides a priorisé, pour 2020-2021, le volet 1 de cette entente, lequel concerne les projets de conformité aux mesures sanitaires. Le volet 3 sera mis en œuvre en avril 2021. Nous tenons ainsi à souligner les efforts des entreprises touristiques des Laurentides, qui ont répondu de façon exceptionnelle à l'appel du gouvernement. Tourisme Laurentides salue cette contribution, qui vient s'inscrire dans la relance nécessaire de l'industrie touristique pour notre économie régionale. »

François Peloquin, président de Tourisme Laurentides

Faits saillants :

Les projets admissibles aux trois volets de l'EPRT 2020-2022 sont les suivants :

Soutien aux PME touristiques pour l'ouverture de la saison touristique 2020 (volet 1)

Les projets visant à rendre conforme aux plans sanitaires proposés par le gouvernement du Québec ou l'un de ses partenaires l'espace consacré à la clientèle et aux employés des entreprises touristiques admissibles.

Soutien aux projets collectifs d'adaptation des PME touristiques aux nouvelles réalités sanitaires (volet 2)

Les projets déposés par un mandataire touristique reconnu par le ministère du Tourisme.

Soutien aux projets de développement et de structuration de l'offre touristique (volet 3)

Les projets correspondant à l'une des sept catégories suivantes, y compris les projets d'adaptation au nouveau contexte sanitaire plus substantiels :



attraits, activités et équipements;





études;





structuration de l'offre touristique régionale;





hébergement;





festivals et événements;





services-conseils;





développement numérique d'une entreprise.

La somme de 1 172 032 $ octroyée à Tourisme Laurentides permettra de soutenir des projets soumis aux volets 1 et 3 de l'EPRT par les entreprises touristiques de la région. Pour sa part, le volet 2, qui vise les projets collectifs pour l'ensemble du territoire québécois, sera piloté par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les EPRT ont pour objectif de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à stimuler l'économie des régions.

Ces ententes visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

