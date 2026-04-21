Une nouvelle étude de ShareGate révèle que l'adoption de l'IA est quasi universelle, mais que les lacunes en gouvernance exposent les organisations à des risques réels

MONTRÉAL, 21 avril 2026 /CNW/ - Vingt-neuf pour cent des organisations affirment que des outils d'IA ont déjà exposé des données sensibles auxquelles ils n'auraient pas dû avoir accès. Pourtant, 93 % des responsables en TI et en sécurité se disent confiants que leur cadre de gouvernance Microsoft 365 peut soutenir l'IA de manière responsable. Cet écart constitue la principale conclusion d'une étude mondiale publiée aujourd'hui par le fleuron tech québécois ShareGate, réalisée auprès de plus de 850 responsables en TI et en sécurité aux États-Unis, au Canada et en Europe.

L'IA est là. La gouvernance doit maintenant suivre.

Les données exposées comprennent des dossiers clients (36 %), des documents internes sensibles (31 %), des données personnelles et des renseignements personnels identifiables (30 %), des dossiers RH (30 %), des données financières (25 %) et de la propriété intellectuelle (21 %). Or, seulement 51 % des organisations ont effectué une révision complète de leur gouvernance depuis l'activation des outils d'IA de Microsoft 365, dont Copilot.

La charge de travail a aussi augmenté parallèlement aux risques. Plus de 70 % des répondants estiment que l'IA a alourdi leur charge de gouvernance depuis l'activation des outils d'IA, et près de 8 sur 10 se disent au moins modérément préoccupés par le fait que l'IA puisse accéder à du contenu dont les permissions n'ont pas été révisées récemment.

« L'IA et Copilot n'ont pas créé le problème de gouvernance. Ils l'ont exposé, » dit Benjamin Niaulin, vice-président produit chez ShareGate. « Les équipes TI jonglent avec des outils en silos et des angles morts depuis des années. Maintenant, chaque groupe en surpartage et chaque permission oubliée sont à un prompt Copilot de générer un incident. On ne peut pas gouverner ce qu'on ne voit pas, et actuellement la plupart des équipes TI n'ont pas de visibilité. »

Les failles en gouvernance menacent le retour sur investissement de l'IA

Les enjeux d'affaires sont bien réels. Les coûts liés à l'IA représentent déjà une part significative des budgets TI, et plus de 80 % des répondants s'attendent à un retour sur investissement mesurable de leurs initiatives d'IA Microsoft 365 dans les 18 prochains mois.

Plus des trois quarts affirment que les activités de gouvernance (audits des permissions, nettoyage, gestion du cycle de vie) ont au moins un impact modéré sur leur confiance envers leurs investissements en IA, ce qui témoigne d'un lien de plus en plus étroit entre une gouvernance efficace et de solides rendements.

Cette incertitude pousse les organisations à regarder au-delà de leurs propres équipes. La capacité interne ne suit visiblement pas la cadence : 8 répondants sur 10 affirment qu'ils feront probablement appel à un partenaire externe pour une évaluation de la gouvernance IA avant d'aller plus loin dans leur déploiement.

Pour des analyses approfondies, des orientations sur les cadres de gouvernance et les résultats complets du sondage, consultez le blogue de ShareGate.

Méthodologie du sondage

Le sondage a été mené par Centiment pour le compte de ShareGate en mars 2026. Il a été réalisé auprès de 850 responsables en TI et en sécurité aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Irlande. Les répondants occupent des postes couvrant la direction des TI, la direction de la sécurité, la gouvernance des données, la conformité et la direction des milieux de travail numériques.

À propos de ShareGate

ShareGate est le leader en migration et gouvernance Microsoft 365, avec plus de 100 000 professionnels TI qui comptent sur sa simplicité imbattable.

Il offre l'approche la plus simple, fiable et abordable pour migrer les données d'entreprise sur Microsoft 365.

Que ce soit Google Workspace, les disques réseaux, Exchange Online, SharePoint on-premises, ou d'un tenant à l'autre, ShareGate s'en occupe et offre la paix d'esprit. D'une transition vers le cloud à l'intégration d'une nouvelle entreprise, il garde les choses vraiment simples.

ShareGate est aussi l'outil de prédilection pour garder le contrôle des données une fois que la migration est complétée. Ses fonctionnalités de gouvernance permettent d'évaluer rapidement les environnements M365, détecter les problèmes et apporter les correctifs nécessaires, pour que tout reste ordonné, sécurisé et optimisé. Il aide à mettre en place la fondation pour déployer avec confiance l'assistant d'IA de Microsoft.

ShareGate est développé par Workleap Technologies, une entreprise de logiciels basée à Montréal.

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Sarah Cheriet

ShareGate

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SOURCE Workleap