Prépublication du Règlement sur l'accès aux services chirurgicaux

QUÉBEC, le 20 août 2025 /CNW/ -Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce aujourd'hui la prépublication, dans la Gazette officielle du Québec, du projet de règlement sur l'accès aux services chirurgicaux, qui permettrait aux Québécois d'avoir la possibilité que leur chirurgie soit réalisée dans une clinique privée, lorsque les délais d'attente sont trop longs dans le réseau public.

Comme le gouvernement s'y était engagé, ce projet de règlement viserait à garantir un accès rapide aux chirurgies pour les patients, en réduisant progressivement les dépassements des délais d'attente. Il reposerait sur une meilleure coordination entre les établissements publics et les cliniques privées. Cette démarche permettrait d'outiller Santé Québec pour renforcer l'efficacité des services offerts aux patients québécois.

Une période de consultation de 45 jours s'amorce ainsi et permettra de recevoir les commentaires quant au règlement proposé. Les détails sur le fonctionnement et les prochaines étapes seront dévoilés prochainement.

Citation :

« Après plusieurs mois de travail, c'est une étape importante que nous franchissons pour augmenter l'accès à la chirurgie et réduire les délais d'attente. Nous l'avons toujours dit : les réseaux public et privé peuvent être complémentaires, et nous continuerons de prioriser l'intérêt des patients. Comme le gouvernement s'y est engagé, cette initiative permettra de réaliser plus de chirurgies, dans des délais raisonnables. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Lien connexe :

Pour consulter le projet de règlement : publicationsduquebec.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements : Audrey Noiseux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 514 779-3114