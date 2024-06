John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial du Groupe WestJet, Kate Rogers, mairesse de Fredericton, et Johanne Gallant, présidente et cheffe de la direction de l'Administration de l'aéroport international de Fredericton, ont souligné le vol inaugural à la suite des célébrations de l'aéroport

FREDERICTON, NB, le 20 juin 2024 /CNW/ - Le Groupe WestJet is souligne le début du service sans escale entre Fredericton et Calgary à la suite du départ du WS315 plus tôt aujourd'hui. Le service entre la capitale du Nouveau-Brunswick et la plaque tournante mondiale de WestJet, qui sera offert deux fois par semaine tout au long de l'été et de l'automne, stimule déjà le tourisme et les occasions d'affaires dans les deux destinations.

Préparez votre départ : WestJet est de retour à Fredericton grâce à une connectivité saisonnière vers Calgary (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Au cours des quatre prochains mois, nous prévoyons que WestJet attirera des milliers de visiteurs dans la région de Fredericton par l'entremise de notre plaque tournante mondiale à Calgary. « Nous comprenons l'impact de ces vols sur la collectivité et nous apprécions le soutien et l'enthousiasme d'aujourd'hui à l'égard de cet itinéraire essentiel », a déclaré John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial du Groupe WestJet « Alors que nous inaugurons notre douzième lien direct entre le Canada atlantique et l'Ouest canadien, nous nous appuyons sur l'élan de la demande soutenue pour les voyages d'agrément et d'affaires et nous sommes impatients de continuer à célébrer le succès de l'itinéraire. »

Le tourisme bilatéral ouvre un réseau de possibilités entre Fredericton et le monde cet été

Par l'entremise de la plaque tournante mondiale de la compagnie aérienne à Calgary, nos invités qui partent de Fredericton ne sont maintenant qu'à un vol d'une longue liste de destinations internationales. À l'inverse, les voyageurs de l'Ouest auront accès à la riche culture, au milieu dynamique de la bière artisanale et aux centres de formation de premier plan de Fredericton.

« Nous sommes ravis d'accueillir ce nouveau vol sans escale entre l'aéroport international de Fredericton (YFC) et la plaque tournante de WestJet à Calgary. « Ce nouveau service augmente la connectivité, qui est essentielle pour les entreprises, les exploitants d'entreprises touristiques et les familles de notre région », a déclaré Johanne Gallant, présidente et cheffe de la direction de l'Administration de l'aéroport international de Fredericton.

« Au nom de mes collègues du conseil, de la ville de Fredericton et de mes concitoyens et concitoyennes, je suis ravie d'accueillir de nouveau WestJet dans notre ville », a déclaré la mairesse Kate Rogers. « Ces nouveaux vols sont essentiels pour les familles, les entreprises et les visiteurs. Nous remercions WestJet de la confiance qu'elle accorde à notre collectivité et de son soutien aux efforts économiques d'une ville en croissance. »

Liaison Départs

hebdomadaires

pendant l'été Date de

début Date de fin Heure

d'arrivée Heure de

départ Fredericton -

Calgary 2 vols par

semaine 20 juin 2024 Octobre 2024 17 h 50 19 h 54 Calgary -

Fredericton 2 vols par

semaine 20 juin 2024 Octobre 2024 9 h 15 16 h 54

Les collectivités de l'Atlantique profitent de la connectivité est-ouest la plus solide de WestJet

Au Canada atlantique, WestJet a augmenté sa capacité aérienne globale de 71 % par rapport à l'été dernier, avec 149 départs hebdomadaires en période de pointe. En incluant l'ajout d'un service saisonnier entre Fredericton et Calgary, la croissance des places sur les vols intérieurs de WestJet dans le Canada atlantique augmentera à elle seule de 50 %.

Liaison Fréquence en période de

pointe Date de début Fredericton - Calgary 2 vols par semaine 20 juin 2024 Moncton - Calgary Tous les jours En service Moncton - Edmonton Quatre fois par semaine En service Moncton - Toronto 5 vols par semaine En service St. John's - Calgary Tous les jours En service St. John's - Edmonton Tous les jours En service St. John's - Toronto Tous les jours En service Deer Lake - Calgary Quatre fois par semaine En service Deer Lake - Toronto Quatre fois par semaine En service Charlottetown - Calgary 5 vols par semaine En service Charlottetown - Edmonton 1 vol par semaine 19 juin Charlottetown - Toronto Trois fois par semaine En service Halifax - Calgary Tous les jours En service Halifax - Edmonton Tous les jours En service Halifax - Vancouver Quatre fois par semaine 28 juin Halifax - Winnipeg Tous les jours En service Halifax - Toronto Tous les jours En service

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

