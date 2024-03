Préoccupations face aux modifications du Programme des travailleurs étrangers temporaires dans le secteur du tourisme

LONGUEUIL, QC, le 21 mars 2024 /CNW/ - Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) expriment des inquiétudes face à l'annonce du Gouvernement du Canada concernant la modification de certaines dispositions du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) dans les postes à bas salaire. Les modifications, annoncées par le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'Hon. Randy Boissonnault, et le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'Hon. Marc Miller, risquent d'aggraver la pénurie de main-d'œuvre déjà critique au sein de l'industrie touristique

À partir du 1er mai 2024, les employeurs des services d'hébergement et de la restauration verront la validité des Études d'Impact sur le Marché du Travail (EIMT) pour le recrutement de travailleuses et de travailleurs étrangers temporaires passer de douze (12) à six (6) mois, en plus de perdre la possibilité de combler jusqu'à 30 % de leur main-d'œuvre avec le PTET. Ces changements placeront le secteur dans une position vulnérable à l'aube de la haute saison.

Les modifications proposées ne tiennent pas compte des réalités et des défis uniques auxquels fait face le secteur du tourisme. La nature saisonnière de l'industrie nécessite une flexibilité et une réactivité accrue que ces mesures ne semblent pas reconnaître. Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration, le Gouvernement du Canada doit maintenir la diversité des solutions disponibles afin de minimiser les effets sur l'offre de services.

Le CQRHT et l'Alliance demandent au gouvernement de réexaminer les changements annoncés avec une considération spécifique pour les secteurs de l'hébergement et de la restauration. Sans une main-d'œuvre suffisante, la capacité de l'industrie à offrir une expérience de qualité aux visiteurs est mise à l'épreuve et pourrait même porter atteinte à la viabilité de certaines entreprises, à la réputation du Canada et du Québec comme destination de calibre internationale et aux retombées économiques de la saison estivale dans toutes les régions.

« Nous sommes surpris des modifications au Programme des travailleurs étrangers temporaires annoncés par le Gouvernement du Canada dans un contexte de rareté accrue de main-d'œuvre. L'industrie touristique travaille d'arrache-pied afin de développer des solutions innovantes afin de soutenir les entreprises touristiques, notamment par l'intégration des demandeurs d'asile dans l'industrie, alors que le gouvernement semble s'inscrire à contre-courant des besoins du secteur », mentionne Xavier Gret, directeur général du CQRHT.

« Déjà aux prises avec un environnement d'affaires suffisamment complexe, les entrepreneurs touristiques qui ont recours aux travailleurs étrangers temporaires devront revoir leur plan. Considérant qu'environ 10 % des entreprises touristiques québécoises ont embauché un travailleur étranger temporaire l'année dernière, la décision annoncée aujourd'hui aura des répercussions pour l'industrie touristique qui demeure un des secteurs les plus affectés par la pénurie de main-d'œuvre », ajoute Frédéric Dubé, directeur général par intérim de l'Alliance.

Le CQRHT est le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie touristique. Depuis 25 ans, l'organisation travaille en collaboration avec les partenaires de l'industrie touristique, soit le milieu associatif, les syndicats et les entreprises touristiques. Leur mission : assurer une surveillance vigilante de l'évolution de la main-d'œuvre en tourisme et favoriser la concertation de tous les partenaires afin d'arriver à des consensus qui permettront de poser des actions communes et structurantes pour relever les défis RH de l'industrie touristique.

Représentant plus de 10 000 entreprises et 50 associations touristiques régionales et sectorielles membres, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) est la plus importante fédération provinciale d'affaires spécialisée en tourisme au Canada. Elle incarne la volonté du secteur privé et associatif de valoriser la contribution significative du secteur économique touristique à la vitalité des régions tout en portant la parole au nom de ses membres. L'Alliance réalise également des mandats délégués par le ministère du Tourisme, notamment la mise en marché de la destination sous la marque Bonjour Québec dans le cadre d'un partenariat unique avec l'industrie. Toute l'action de l'Alliance vise à contribuer à faire du Québec une destination touristique durable, responsable et prospère de calibre mondial.

