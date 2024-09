Lancement de « Boomerang », la première plateforme numérique d'emplois partagés pour le secteur touristique

LONGUEUIL, QC, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT), est fier d'annoncer le lancement officiel de la nouvelle plateforme numérique d'emplois partagés, une solution innovante destinée à soutenir les entreprises touristiques du Québec dans leurs efforts de recrutement en contexte saisonnier. Ce lancement fait suite au projet-pilote réalisé l'année dernière et bénéficie du financement du ministère du Tourisme pour sa mise en œuvre à l'échelle de la province au courant des deux prochaines années.

Un accès numérique simplifié pour les employeurs et les travailleurs

Disponible à la fois en version Web et sous forme d'application, Boomerang permet une mise en relation rapide et efficace entre les besoins des employeurs et un bassin de travailleurs préapprouvés et recommandés par d'autres entreprises. Les entreprises pourront donc répondre à leurs besoins ponctuels ou réguliers et publier des offres d'emploi de courte ou longue durée. Cette solution, basé sur la technologie développée par TempIn, intègre de l'intelligence artificielle et vise à révolutionner la culture du partage de main-d'œuvre en structurant et en automatisant un processus qui était jusqu'alors informel et peu encadré.

Une période de rodage réussit avec un projet-pilote en 2023

Au cours du premier semestre 2023, une vingtaine d'entreprises touristiques saisonnières ont testé les fonctionnalités de base de la plateforme et ont permis d'identifier les principaux éléments qui nécessitaient des ajustements. Les derniers mois ont permis d'appliquer ses changements, raffiner l'expérience utilisateur et intégrer l'image de marque à la plateforme.

Un appel aux entreprises du secteur touristique

Le CQRHT invite les entreprises et les travailleurs du secteur touristique à s'inscrire sur Boomerang dès aujourd'hui afin de profiter des nombreux avantages qu'elle offre. Nous souhaitons qu'un nombre important d'entreprises, en particulier celles qui ont une réalité saisonnière, tirent profit de cette initiative afin d'accéder à des travailleurs qualifiés. Afin de faciliter l'adoption de cette nouvelle technologie, les entreprises qui s'abonnent dès maintenant bénéficieront de trois mois de gratuité.

L'abonnement à la plateforme démarrera ensuite à 40 $ par mois, un tarif compétitif qui inclut l'ensemble des fonctionnalités permettant de gérer et partager les travailleurs en toute simplicité.

Citations :

« Cette offre de lancement vise à soutenir efficacement les entreprises dans leur transition vers cette nouvelle méthode de gestion des ressources humaines, tout en maximisant leur efficacité opérationnelle » souligne Xavier Gret, directeur général du CQRHT.

« Nous sommes fiers de fournir la technologie qui alimente Boomerang. Elle vise à agir comme un véritable allié en facilitant l'accès à un bassin de talents et répondant aux besoins ponctuels ou saisonniers des entreprises » précise Sid Nouar, fondateur TempIn.

Informations et tarifs :

De 40$/mois pour les entreprises de 10 employés et moins à 135$/mois pour les entreprises de plus de 50 employés.

Site internet : boomerang-emplois.com

Démonstration en ligne de 20 minutes : prendre rendez-vous ici

À propos du CQRHT

Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) est un organisme à but non lucratif dédié à la formation, au développement et au soutien des ressources humaines dans le secteur touristique au Québec. À travers des initiatives comme la plateforme de partage de main-d'œuvre, le CQRHT continue de jouer un rôle clé dans la dynamisation et la modernisation de l'industrie touristique québécoise.

SOURCE CQRHT

Sources et renseignements - Mélody Bellier, Directrice des communications, Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, Courriel : [email protected], Cell : 438-543-0116