Prévisions météorologiques - Une campagne pour bien comprendre la météo… et mieux profiter du Québec

QUÉBEC, le 12 mai 2025 /CNW/ - L'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance), en collaboration avec ses partenaires, déploie une campagne de sensibilisation qui s'inscrit dans une démarche positive et éducative sur l'interprétation des prévisions météorologiques. Axée sur le bonheur ressenti, cette campagne numérique, diffusée en amont de la période des vacances, vise à inciter les Québécois et Québécoises à profiter des activités touristiques, peu importe les prévisions météorologiques - à l'exception bien sûr des conditions extrêmes.

Mobilisation de l'industrie touristique

La météo des vacances : La météo, ce n’est pas une raison pour annuler ses plans. C’est juste un moyen d’être prévoyant. Dans cette capsule ludique, Catherine et Tom nous présentent leur bulletin météo revisité, où ils nous invitent à bien s’équiper pour mieux profiter de nos activités.

L'Alliance a entrepris une démarche, née d'une préoccupation collective des partenaires de l'industrie, quant aux répercussions des décisions prises en fonction des prévisions météorologiques sur les entreprises touristiques. Selon un récent sondage , deux entreprises touristiques sur trois affirment que les prévisions météo ont un impact majeur sur leur chiffre d'affaires. En effet, l'annulation d'activités touristiques nuit directement aux opérations et compromet la rentabilité des entreprises.

Une campagne numérique déclinée selon deux axes

Diffusée du 12 mai au 22 juin, cette campagne, réalisée en collaboration avec l'agence Les Évadés, a pour objectif d'inspirer et d'éduquer les Québécois et Québécoises afin d'inciter la population à bien interpréter les nuances des prévisions météorologiques pour adapter ses activités touristiques prévues. En mettant en scène des enfants -- toujours prêts à jouer dehors, peu importe la météo --, la campagne propose une série de bulletins météo revisités où prime le bonheur ressenti. Articulée autour de deux volets, l'un de nature inspirante et l'autre ayant une visée éducative, la campagne démontrera qu'il est tout à fait possible d'éprouver du plaisir, quelle que soit la météo.

Citations

« Nos entreprises touristiques travaillent fort afin d'offrir à la population québécoise des expériences de qualité pour lui permettre de vivre du bon temps. Se priver de ces moments pour des prévisions météo fait mal à nos entreprises en plus de priver les Québécois de moments uniques. Cette initiative, aussi originale que pertinente, mettra en lumière le fait qu'il est possible d'avoir du plaisir peu importe la température. » Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le dévoilement de cette campagne reflète l'engagement collectif de l'industrie touristique québécoise autour d'un enjeu qui touche directement la réalité des entreprises. En sensibilisant la population québécoise à mieux tenir compte des nuances dans les prévisions météo, l'Alliance appuie les entreprises d'ici tout en l'encourageant à profiter pleinement de ce que le Québec a de plus beau à offrir. »

Geneviève Cantin, présidente-directrice générale

Sous le thème « la météo, ce n'est pas une raison pour annuler ses plans, c'est juste un moyen d'être prévoyant », cette campagne a pour ambition d'influencer positivement la population à utiliser la météo comme une alliée et non une fatalité. Chaque journée est une occasion de partir à la découverte du Québec et ce ne sont pas les prévisions météo qui marquent l'esprit, mais bien les expériences vécues qui créent les souvenirs.

Une initiative de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, rendue possible grâce au soutien financier du ministère du Tourisme dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 - Projets collectifs.

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

