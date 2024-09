Le tourisme : une industrie 4 saisons… pour les emplois aussi !

Les Portes Ouvertes sur le tourisme hivernal : les 4 et 5 octobre 2024

Une première édition pour explorer les métiers du tourisme hivernal

LONGUEUIL, QC, le 18 sept. 2024 /CNW/ - En collaboration avec le ministère du Tourisme et des associations touristiques, le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) met en lumière la richesse des métiers et carrières dans le secteur du tourisme hivernal à l'occasion de la toute première édition automnale des Portes Ouvertes sur le tourisme, qui se tiendra les 4 et 5 octobre prochains. Représentant un atout majeur pour la destination du Québec, l'industrie touristique hivernale contribue de manière significative à l'économie locale et nationale grâce à la diversité de ses activités et de ses professions. Alors que près de 17 500 postes restent à combler en tourisme, cet événement se présente comme une opportunité unique pour découvrir les métiers hivernaux et potentiellement rencontrer de futurs employeurs.

A l'aube d'une saison hivernale prometteuse

Près de 40 entreprises réparties dans 12 régions participeront à cet évènement incontournable. Plus de 50 activités seront proposées, permettant de découvrir les nombreux métiers du tourisme hivernal; de mécanicien aux remontées mécaniques pour le ski ou les glissades sur tubes à l'accueil dans une fête hivernale, en passant par guide de traineaux à chiens ou préposé aux banquets. Que ce soit dans une station de ski ou un parc, dans un hôtel, un musée ou un centre de congrès, à l'extérieur ou à l'intérieur, les participants pourront explorer les opportunités de carrière et les perspectives de croissance professionnelle dans ce secteur dynamique. Toutes les activités sont gratuites et accessibles sur inscription - places limitées - sur le site emploisaexplorer.com.

Importance économique du tourisme hivernal

Deuxième secteur économique d'importance, le tourisme génère la création d'emplois dans l'ensemble des régions du Québec. A l'instar de son pendant estival, le tourisme hivernal est également un pilier économique pour le Québec. Selon les données du CQRHT, ce secteur suscite une forte attractivité auprès des visiteurs internationaux avec près de 195 000 entrées aux frontières pour les mois de janvier, février et mars à l'hiver 2023. Quant au marché national, ce sont plus de 515 000 Canadiens qui transitent au Québec pour profiter des activités hivernales. Les besoins de main-d'œuvre de l'industrie touristique demeurent donc un enjeu important, en témoigne notamment la croissance du nombre d'heures travaillées en janvier, au pic de la saison. Les métiers les plus en demandes visent autant les professions intérieures au tourisme (serveurs, aide-cuisiniers, préposés à l'entretien ménager) que dans les métiers essentiels aux activités hivernales, (opérateurs de remontées mécaniques, moniteurs de ski, responsables de la fabrication de la neige et de glace artificielle).

Étudiants, pourquoi y participer ?

Cette initiative permet aux étudiants (ou à ceux ayant étudié) en tourisme, hôtellerie et restauration de vivre une immersion concrète dans les milieux de travail de l'industrie. Plus qu'une invitation à se familiariser leurs futurs environnements de travail, les Portes Ouvertes montrent que les opportunités sont nombreuses en hiver pour ceux qui recherchent stages et emplois : serveur de banquets ou de party de Noël, guide de musée ou de traineaux à chiens, billetterie en station, préposé à la location de matériel sont autant d'emplois disponibles qu'à l'été.

Travailler au rythme des saisons

La saisonnalité, caractéristique inhérente du tourisme au Québec, vient avec son lot de défis de main-d'œuvre pour les entreprises. Afin de les accompagner à surmonter ses difficultés en matière de rétention de travailleurs qualifiés, le CQRHT, a développé une nouvelle plateforme numérique permettant la création d'emplois partagés, nommée Boomerang. Visant à stabiliser les emplois pour les travailleurs saisonniers et à temps partiel, ce nouveau modèle de gestion vise à démocratiser le partage de main-d'œuvre dans un cadre formel autant pour les employeurs que pour les travailleurs. Ainsi, un travailleur qualifié pourrait être guide en kayak l'été et moniteur de ski l'hiver ou travailler 2 jours par semaine dans un centre de congrès et 3 autres jours dans un restaurant grâce à ses compétences transversales.

Boomerang : plateforme disponible depuis le 9 septembre. Offres de lancement disponibles.

Citations

« Je tiens à souligner à quel point l'aspect quatre saisons prend tout son sens dans la mise en œuvre de cette nouvelle édition des Portes Ouvertes sur le tourisme hivernal. Hiver comme été, les entreprises touristiques ont des expériences positives et extraordinaires à faire vivre à leurs employés. Je vous invite à partir à la découverte de carrières et de métiers méconnus et stimulants : opérateur de dameuse, guide d'activité de plein air, et encore plus! -- soutient le directeur général du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, Xavier Gret.

« Le tourisme est un pilier essentiel de Montréal. Sans le dévouement passionné des employés du secteur touristique pour promouvoir nos attraits, Montréal ne serait pas la ville dynamique et captivante qu'elle est aujourd'hui. C'est pourquoi nous considérons crucial de sensibiliser sur les différentes carrières dans le domaine du tourisme, que ce soit dans l'accueil, les guides, l'hôtellerie, ou la restauration. Nous saluons l'initiative qui met en lumière ces opportunités exceptionnelles et encourageons chacun à découvrir les nombreuses facettes de cette industrie », affirme Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

« L'équipe de Tourisme Lanaudière est vraiment fière de collaborer à la 3ème édition des Portes Ouvertes sur le Tourisme qui se déroulera les 4 et 5 octobre prochains. Nous invitons les entreprises touristiques de la région à s'inscrire à cette activité gratuite. Les portes ouvertes vous permettront de faire connaître votre entreprise au grand public. Que ce soit pour valoriser votre organisation par la découverte de vos environnements de travail ou pour recruter de nouveaux travailleurs, cette activité répondra à vos besoins! » confie Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière.

« Notre association touristique régionale est convaincue que la valorisation des métiers en tourisme et le soutien à la relève, deux éléments clés de notre planification stratégique triennale, sont essentiels pour dynamiser notre secteur et pour assurer son développement durable et innovant. Une initiative comme les Portes ouvertes sur le tourisme permet de mettre en valeur la diversité et la qualité des métiers du secteur touristique et vise à contribuer à l'attraction de personnel qualifié. Tourisme Cantons-de-l'Est encourage les entreprises touristiques à y participer en offrant des expériences de découverte créative. » explique Isabelle Charlebois, directrice générale de Tourisme Cantons-de-l'Est.

« Les employés de nos entreprises touristiques sont le visage et la voix de l'expérience chaleureuse et authentique vécue par les visiteurs dans notre destination. Avec plus de 38 300 emplois générés par le tourisme dans la région l'année dernière, nous avons besoin de talents, et la forte participation de nos entreprises aux Portes ouvertes sur le tourisme cet automne confirme ce besoin. En soutenant activement le recrutement dans notre région par des initiatives comme celle-ci, nous assurons la pérennité de notre industrie et le rayonnement de notre destination. » cite Robert Mercure, directeur général de Destination Québec cité.

« Nous sommes pleinement persuadés que l'initiative Portes ouvertes sur le Tourisme jouera un rôle déterminant dans la promotion et le rayonnement des nombreuses opportunités d'emploi offertes par les stations de ski à travers le Québec. Cette initiative contribuera non seulement à faire découvrir des métiers passionnants et variés dans l'industrie du ski, mais aussi à créer des parcours professionnels enrichissants pour toutes et tous les participants. » a déclaré Yves Juneau, Président-directeur général de l'Association des stations de ski du Québec (ASSQ)

Merci aux partenaires de l'événement :

Régions participantes : Montréal, Québec, Lanaudière, Cantons-de-l'Est

Régions impliquées : Charlevoix, Laurentides, Mauricie, Montérégie, Gaspésie, Laval, Outaouais, Saguenay

Faits saillants

Les objectifs de cette initiative sont les suivants : permettre aux entreprises de mettre en valeur leurs milieux de travail ainsi que les emplois disponibles ; promouvoir l'attraction de talents qualifiés vers l'industrie touristique, contribuant ainsi à combler les besoins en main-d'œuvre et à renforcer la compétitivité du secteur ; faire connaître davantage les opportunités de carrières en tourisme afin de faciliter le recrutement de travailleuses et de travailleurs ; diversifier l'approche de rayonnement afin de favoriser le recrutement des jeunes, des travailleuses et des travailleurs expérimentés et des clientèles éloignées du marché du travail ; soutenir l'intégration en emploi en s'adressant à l'ensemble des travailleurs par un évènement rassembleur ; soutenir la formation professionnelle en proposant des expériences aux jeunes qui se questionnent sur leur avenir et également aux étudiants issus des établissements d'enseignements.



Le financement provenant du ministère du Tourisme s'inscrit dans la mise en œuvre du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain., qui vise à soutenir la relance et la croissance du secteur touristique.

À propos du CQRHT

Le CQRHT est le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie touristique. Depuis plus de 25 ans, l'organisation travaille en collaboration avec les partenaires de l'industrie touristique, soit le milieu associatif, les syndicats et les entreprises touristiques. Leur mission : assurer une surveillance vigilante de l'évolution de la main-d'œuvre en tourisme et favoriser la concertation de tous les partenaires afin d'arriver à des consensus qui permettront de poser des actions communes et structurantes pour relever les défis RH de l'industrie touristique.

