La grande majorité des répondants canadiens et américains indiquent que la confidentialité des données est plus importante que jamais à leurs yeux

TORONTO, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Un nouveau sondage du Bureau du chef des données et des relations de confiance de TELUS révèle que la grande majorité des Américains (82 %) et des Canadiens (79 %) pensent que la confidentialité des données est plus importante que jamais à leurs yeux. Nombre d'entre eux (74 % des Américains et 72 % des Canadiens) expriment leur inquiétude liée à la manière dont les organisations gèrent leurs données personnelles. Le sondage a examiné l'attitude des Américains et des Canadiens concernant la confidentialité des données, la confiance qu'ils avaient envers les organisations et leurs attentes en matière de pratiques responsables liées aux données. Il a souligné qu'il était crucial pour les organisations de donner la priorité à la gestion des données éthique et à la transparence, étant donné l'évolution rapide de l'intelligence artificielle et d'autres technologies.

Voici les principales conclusions du sondage du Bureau du chef des données et des relations de confiance en 2024 :

: 88 % des répondants américains et 87 % des répondants canadiens indiquent que la réputation d'une entreprise liée à la manière dont elle gère les données est un facteur important lorsqu'ils décident de faire affaire avec elle. La confiance pousse à agir : 86 % des Américains et des Canadiens déclarent que leur confiance en une entreprise les inspire à acheter ou à utiliser les produits et services de cette entreprise. De plus, deux tiers des répondants (67 % des Américains et 86 % des Canadiens) défendront les marques auxquelles ils font confiance. Ils en parleront à leurs proches, publieront sur les médias sociaux et laisseront des commentaires.

« Alors que la technologie continue de progresser à un rythme sans précédent, il est évident que les habitants des deux côtés de la frontière sont de plus en plus conscients et préoccupés par leurs données, a déclaré Pam Snively, chef des données et des relations de confiance à TELUS. À TELUS, nous savons que cette confiance est la pierre angulaire de la relation avec nos clients et nos collectivités. C'est pourquoi nous intégrons des pratiques fiables dans tout ce que nous faisons. Ainsi, nous nous assurons que notre engagement envers la protection de la vie privée de nos clients est inébranlable au fur et à mesure que la technologie évolue. »

L'intelligence artificielle doit être développée avec prudence

Il n'est pas étonnant que les gens considèrent que l'IA et son développement sont des points importants à prendre en compte en ce qui concerne la confiance et la technologie. 90 % des Canadiens et 86 % des Américains veulent que l'IA soit développée avec prudence. 82 % des Canadiens et 81 % des Américains tiennent à ce que l'IA soit présentée de manière claire et transparente. Enfin, 74 % des répondants dans les deux pays souhaitent que les citoyens ordinaires soient consultés à propos du développement de l'IA, et non pas seulement les universitaires et les technologues.

« Nous reconnaissons l'importance de développer la technologie avec des pratiques fiables et la valeur d'impliquer des voix diverses dans le développement de nos outils et services qui utilisent l'IA, a déclaré Pam Snively. Les gens nous disent qu'ils ont besoin de faire confiance aux données et à l'IA. Ils veulent que les entreprises demandent l'avis des clients et les écoutent, que les experts en éthique des données soient impliqués et que les explications sur l'utilisation de l'IA soient transparentes et compréhensibles pour tout le monde. Les organisations doivent écouter ces inquiétudes et les prendre en compte pour agir. »

TELUS continue à montrer l'exemple en matière de confidentialité et de sécurité des données, et de faire évoluer continuellement ses pratiques pour répondre aux besoins changeants et aux attentes des clients et des collectivités. C'était la première organisation du monde à obtenir la certification ISO 31700-1 Respect de la vie privée, la première entreprise de télécommunication à adopter un code de conduite volontaire sur l'IA mis en place par le gouvernement fédéral canadien. TELUS a aussi gagné plusieurs récompenses internationales pour son travail, notamment le prix des organisations remarquables du Responsible AI Institute. TELUS participe aussi à plusieurs forums internationaux pour influencer le développement de pratiques durables liées aux données et à la technologie. Elle s'est jointe au National Institute of Standards and Technology (NIST) du département du Commerce des États-Unis et au AI Safety Institute Consortium (AISIC) en tant que membre de la délégation canadienne de G7 Business. Elle a aussi créé des partenariats stratégiques avec, par exemple, Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle. En donnant la priorité à la confiance, TELUS a pour objectif de créer un avenir où tout le monde peut profiter des avantages de la technologie avec assurance.

Le sondage du Bureau du chef des données et des relations de confiance de 2024 a été réalisé auprès de 1 000 Canadiens et de 1 000 Américains représentant la population générale d'adultes, pondérés en fonction de l'âge, du sexe et de la région selon le recensement de 2021 pour les Canadiens et du recensement de 2020 pour les Américains. Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS envers la confidentialité des données, veuillez visiter telus.com/confiance .

