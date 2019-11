Prenez vos finances en main! Le 1er novembre marque le début de la 9e édition du Mois de la littératie financière

OTTAWA, le 1er nov. 2019 /CNW/ - C'est aujourd'hui que débute la 9e édition du Mois de la littératie financière (MLF). Tout au long du mois de novembre, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) et des organismes de partout au pays ont prévu des activités à l'appui du thème de cette année : Prenez vos finances en main. Chaque semaine, un sous-thème portera sur les avantages des pratiques de base en matière de gestion financière. Les sous-thèmes de cette année sont :

Semaine 1 (du 3 au 9 novembre) - Établissez un budget

Semaine 2 (du 10 au 16 novembre) - Fixez-vous des objectifs financiers

Semaine 3 (du 17 au 23 novembre) - Devenez un consommateur de produits et de services financiers averti

Semaine 4 (du 24 au 30 novembre) - Empruntez de l'argent judicieusement

Dans le cadre du MLF, les Canadiens ont l'occasion de renforcer leur capacité à faire des choix financiers responsables. On encourage les Canadiens à participer aux activités du MLF et à prendre des mesures simples pour mieux gérer leur argent. Cette année, les activités du MLF portent sur les pratiques de base de la gestion de l'argent comme l'établissement d'un budget, l'élaboration d'un plan d'épargne ou de réduction de la dette et l'acquisition d'une meilleure compréhension des droits et responsabilités de tout consommateur de produits et services financiers.

Quelques faits

La littératie financière est importante non seulement pour le bien-être financier des individus, mais aussi pour l'économie dans son ensemble. De nos jours, la connaissance des notions de base relatives à l'argent est aussi essentielle que la numératie et l'alphabétisation de base.

C'est en 2011 que l'ACFC et le Groupe d'action sur la littératie financière ont collaboré pour la première fois en vue de lancer le MLF au Canada . Depuis, des centaines d'organismes ont organisé et fait la promotion de milliers d'événements et d'activités partout au pays, le tout dans le but d'améliorer les connaissances financières des Canadiens.

. Depuis, des centaines d'organismes ont organisé et fait la promotion de milliers d'événements et d'activités partout au pays, le tout dans le but d'améliorer les connaissances financières des Canadiens. On invite les organismes à participer en organisant des activités, en partageant des ressources, en faisant la promotion du MLF sur les médias sociaux et en faisant la promotion de leurs ressources et de leurs événements au moyen de la Base de données canadienne sur la littératie financière.

Citations

« L'amélioration de la littératie financière des Canadiens est l'un des principaux volets de notre mandat de protection des consommateurs. Alors que notre marché financier devient de plus en plus complexe, il est plus important que jamais que les Canadiens disposent des connaissances, des compétences et de la confiance nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur les produits et services financiers qui répondent le mieux à leurs besoins. »

Judith Robertson, commissaire, Agence de la consommation en matière financière du Canada

