Prenez l'autobus pour 1 $ lors des journées de smog à Laval

LAVAL, QC, le 30 mai 2024 /CNW/ - La Société de transport de Laval (STL) est heureuse d'annoncer que son programme annuel d'alerte au smog revient pour une 16e année cette année! Ainsi, du 1er juin au 2 septembre prochain, chaque fois qu'Environnement Canada émet un avertissement de smog pour la région de Laval, la STL offre le titre unitaire à 1 $ tout au long de la journée du lendemain. Le titre est payable à bord des véhicules en argent comptant ou par carte de débit ou de crédit, et permet de voyager sur l'ensemble du réseau d'autobus et de taxis collectifs de la STL.

Avec ce programme, la STL souhaite encourager l'utilisation du transport collectif et réduire le nombre de voitures en circulation sur le territoire lavallois, particulièrement lorsque la qualité de l'air est mauvaise. Depuis son lancement, l'alerte au smog a été déclenchée 35 fois par la STL, incitant près de 85 000 personnes au total à monter à bord.

« Les émissions des GES générées par les transports contribuent à la pollution atmosphérique et à la formation de smog. Notre programme, unique en son genre au Canada, contribue à l'amélioration de la qualité de l'air en encourageant les Lavalloises et les Lavallois à délaisser leur voiture pour prendre le transport collectif », indique Mme Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la STL. Rappelons que le tarif spécial à 1 $ correspond à une réduction de près de 75 % du prix d'un titre unitaire régulier.

Surveillez les alertes au smog

En cas d'alerte au smog, la STL informera ses clients par le biais du site web, des médias sociaux et des outils d'information aux voyageurs. Restez à l'affût!

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés•es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre près de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca

