Prenez garde aux représentations d'un individu se présentant comme étant « Sean McCormick »

MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») met en garde les consommateurs québécois à l'égard des représentations frauduleuses faites par un individu se présentant comme étant « Sean McCormick » qui prétend être un courtier hypothécaire rattaché au Cabinet inscrit The Mortgage Alliance Company of Canada inc.

Cet individu communique généralement par téléphone en utilisant les deux numéros suivants :

514-226-1482 ou 438-229-2625. Il utilise également l'adresse courriel [email protected] L'individu demande aux clients de lui fournir leurs informations financières en prétextant leur avoir trouvé un prêt hypothécaire. Pour donner de la crédibilité à ses représentations, il fournit de fausses approbations d'institutions financières connues et/ou du cabinet The Mortgage Alliance Company of Canada inc. Les fausses approbations d'institutions financières sont souvent signées en utilisant le nom « Lucio Mancini ».

L'Autorité tient à préciser qu'aucun individu du nom de Sean McCormick n'est inscrit auprès de l'Autorité ou n'est rattaché au cabinet inscrit The Mortgage Alliance Company of Canada inc. Cet individu n'est donc pas autorisé à agir à titre de courtier hypothécaire auprès des Québécois.

L'Autorité tient également à rappeler que toute personne qui offre des services d'intermédiaire pour trouver du financement hypothécaire doit être inscrite auprès de l'Autorité. Afin d'éviter d'être victime de ce type d'approche, assurez-vous de vérifier si l'individu ou l'entreprise qui vous a contacté est bel et bien inscrit au Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

