Prenez garde aux offres de prêts privés sur des sites Internet frauduleux

MONTRÉAL, le 26 juin 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») met en garde les consommateurs québécois contre des sites Internet frauduleux qui offrent des prêts privés à des taux d'intérêt intéressants.

Le stratagème est toujours le même :

Les victimes font une demande de prêt à partir d'un site Internet frauduleux;

Les malfaiteurs exigent le paiement de certains frais pour soi-disant ouvrir leur dossier, payer des honoraires ou encore payer un assureur afin de sécuriser le prêt;

Les victimes doivent faire parvenir ces frais par virement Interac à diverses adresses courriel, dont des adresses personnelles;

Malgré le paiement de ces frais par les victimes, l'argent du soi-disant prêt ne leur est jamais remis.

Usurpation d'identité

Les malfaiteurs utilisent notamment les sites Internet suivants :

paolofolco-courtier.ca;

landry-courtier.com;

courtiercanada.ca;

courtier-canada.com;

tremblay-solutions.ca;

sirois-finance.ca.

Dans certains cas, les sites frauduleux sont des contrefaçons et utilisent le nom de représentants et/ou de cabinets inscrits auprès de l'Autorité, ce qui peut porter à confusion. Par exemple :

Paolo Folco est inscrit en courtage hypothécaire depuis le 1 er février 2013 et en assurance de personnes depuis le 19 août 2014;

est inscrit en courtage hypothécaire depuis le 1 février en assurance de personnes depuis le 19 août 2014; Bruno Landry Courtier Assurance-crédit inc. est inscrit en assurance de dommages des entreprises depuis le 6 mars 2003;

Tremblay Solutions Financières inc. est inscrit en assurance de personnes depuis le 5 février 2009.

L'Autorité tient à souligner qu'aucun de ces représentants ou cabinets dûment inscrits ne fait de sollicitation ou de publicité sur les sites Internet frauduleux mentionnés précédemment.

De plus, aucun cabinet du nom de « Paolofolco-courtier », « Courtier Canada », « Landry Courtier », ou « Sirois Finances » n'est inscrit auprès de l'Autorité.

L'Autorité souligne également qu'elle n'encadre pas l'offre de prêts privés. Une telle offre nécessite une inscription auprès de l'Office de la protection du consommateur.

Comment se protéger

Nous vous recommandons donc d'effectuer les vérifications ou démarches suivantes avant de contracter un prêt privé ou de vous procurer des produits financiers :

Pour les prêts privés, vérifiez auprès de l'Office de la protection du consommateur si l'entreprise ou la personne avec qui vous communiquez est bel et bien inscrite auprès de l'Office;

Pour les produits financiers, vérifiez auprès de l'Autorité si cette entreprise ou cette personne est inscrite auprès de l'Autorité en consultant le Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer ou en contactant le centre d'information de l'Autorité;

Si l'entreprise ou la personne est inscrite auprès de l'Office ou de l'Autorité, communiquez avec elle en utilisant les coordonnées fournies par l'Office ou par l'Autorité afin de vérifier son identité;

Ne dévoilez pas vos renseignements personnels et n'effectuez pas de virement d'argent avant d'avoir effectué ces vérifications.

