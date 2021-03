La technologie permet à chacun de définir sa vie en fonction de ses priorités. Fini le temps où on devait suivre un chemin tout tracé : chacun peut désormais emprunter la voie qui lui plaît. Si la vôtre est de quitter votre emploi de cadre pour le télétravail, à bord d'une camionnette qui sillonne le pays, c'est possible. Si c'est de donner un air de jeunesse à des trésors d'antan pour les revendre à des gens dans le besoin, ça aussi, c'est faisable. La technologie d'Interac d'aujourd'hui permet à tous d'utiliser leur argent à leur guise, en tout temps et en tout lieu.

« Nous vivons à une époque où nous réfléchissons à ce qui fait notre bonheur. La santé, la famille et la maîtrise de notre destinée sont des concepts qui revêtent aujourd'hui un tout autre sens, explique William Keliehor, chef des activités commerciales chez Interac. Depuis l'arrivée de la COVID-19 au pays, nous concentrons nos efforts chez Interac à faciliter des millions d'expériences de paiement différentes et l'utilisation accélérée des paiements numériques par les entreprises et les consommateurs. Notre nouvelle marque reflète les expériences partagées et les moments numériques simplifiés qui nous ont permis d'établir un lien émotionnel plus profond avec les gens. »

« Après cette année éprouvante, les gens se reconnaissent dans notre nouvelle marque, qui leur présente des expériences porteuses et prône la simplicité pour mieux profiter de la vie, ajoute Andrea Danovitch, vice-présidente adjointe, Marketing et marques chez Interac. La recherche nous a permis de constater qu'Interac joue un rôle central dans la vie des gens en les aidant à garder le contrôle de leurs finances. À mesure qu'évoluent nos activités, la plateforme Inspiré par la vie prépare le terrain pour l'évolution des transactions numériques. Interac veut demeurer au cœur de ces transactions qui rendent possibles ces expériences de vie. »

Plateforme de marque Inspiré par la vieMC d'Interac

La nouvelle plateforme de marque Inspiré par la vieMC inspire les gens à vivre pleinement leur vie selon leurs moyens, tout en se concentrant sur un public jeune et féru de technologies. Elle est soutenue par une nouvelle campagne de lancement inspirante, un slogan porteur et une identité de marque moderne.

La campagne de lancement intégrée, conçue par l'agence partenaire Zulu Alpha Kilo et dont l'achat d'espaces est géré par Media Experts, présente des histoires de personnes bien réelles vivant une « vie Interac », c'est-à-dire une vie plus libre, plus simple et plus agréable grâce à leur propre argent. Dans La vie de nomade, Interac raconte l'histoire d'une jeune femme qui quitte sa vie stressante en ville pour la liberté et la simplicité de la vie sur la route. Nous voyons comment Interac l'aide à garder le contrôle de ses finances, que ce soit pour le paiement sans contact d'un en-cas avec Débit InteracMD ou pour la réception de son salaire de télétravailleuse grâce à VirementMD Interac, un produit à la croissance exponentielle depuis l'apparition de la COVID-19.

Dans La vie de brocante, Interac raconte l'histoire touchante d'une femme qui retape des trouvailles d'une autre époque et se fait payer par Virement Interac, un autre produit populaire cette année auprès des PME. En collaboration avec six influenceurs, la campagne montre aussi comment des personnes en chair et en os vivent leur passion grâce à Interac. Divers vécus et intérêts sont mis en commun pour créer un contenu percutant comprenant notamment une compilation takeover sur TikTok.

L'identité de marque rajeunie, aussi imaginée par Zulu, humanise la marque de paiement en présentant une imagerie mode de vie repensée et un slogan puissant : Inspiré par la vie.

« Inspiré par la vie nous fait voir autrement le rôle d'Interac dans notre vie, explique Wain Choi, directeur de la création chez Zulu Alpha Kilo. Il était essentiel de créer une identité visuelle améliorée pour tenir la promesse de la marque, à savoir profiter davantage de la vie. En intégrant le nom Interac à la « vie », nous reflétons ce concept visuellement. »

Le lancement de la campagne comprend également du contenu YouTube de longueur variée, des vidéos pour les médias sociaux, des partenariats avec des influenceurs et un takeover sur TikTok. Le message de la marque sera enrichi par une étude de science comportementale menée par Hill+Knowlton Stratégies.

Évolution de la marque

2021 : Interac lance la plateforme de marque Inspiré par la vie pour montrer qu'il est facile de prendre en main sa destinée quand on a le contrôle de ses finances.

2017 : Interac lance sa plateforme Votre univers en main qui reflète le virage vers les technologies de paiement et garantit aux Canadiens qu'ils peuvent toujours payer avec leur propre argent, peu importe la façon dont ils choisissent de le faire, grâce aux solutions de paiement sécurisées d'Interac.

2014 : Interac lance sa campagne Soyez futé quand vous payez pour faire connaître les avantages de payer avec son propre argent plutôt qu'à crédit.

