TORONTO, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Afin de réduire les préjudices pour les consommateurs et de diminuer les coûts supplémentaires associés à la fraude à l'assurance automobile, l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) propose une nouvelle règle sur le signalement de la fraude à l'assurance automobile. Après l'entrée en vigueur de la règle proposée, les sociétés d'assurance devront donner des renseignements particuliers à l'ARSF.

« La nouvelle règle proposée permettra de mieux déterminer le montant de la fraude à l'assurance automobile dans la province, de détecter les tendances de la fraude et d'établir une base de référence pour pouvoir assurer le suivi du montant de la fraude à l'avenir, a déclaré Glen Padassery, vice-président directeur, politiques et assurance automobile de l'ARSF. Si elle est adoptée, nous sommes d'avis qu'elle réduira les préjudices pour les consommateurs et les coûts supplémentaires associés à la fraude à l'assurance automobile. »

L'ARSF sollicite des commentaires sur la règle et la ligne directrice proposées qui portent sur ce qui suit :

une proposition de définition de ce qui constitue un « cas de fraude »;

le moment où les assureurs doivent déclarer des renseignements sur un cas de fraude;

la fréquence à laquelle les assureurs devront déclarer des renseignements sur des cas de fraude à l'ARSF;

l'approche de l'ARSF de l'administration de la règle proposée.

Après l'entrée en vigueur de la règle proposée, les assureurs devront fournir les renseignements prescrits à l'ARSF au sujet de la fraude à l'assurance automobile. Grâce à ces renseignements, l'ARSF déterminera ce qui peut être fait pour réduire la fraude et le préjudice subi par les consommateurs, ainsi que les coûts découlant de la fraude.

La période de consultation pour la proposition de règle est maintenant ouverte et se terminera le 14 octobre 2024. L'ARSF invite les intervenants à examiner la proposition de règle et de ligne directrice et à lui faire part de leurs commentaires.

Joignez-vous à l'ARSF en direct en ligne pour prendre connaissance de l'aperçu de la proposition de règle et de ligne directrice sur le service de signalement des fraudes, ainsi que pour une séance interactive de questions et réponses.

Mardi 20 août 2024

De 13 h à 14 h, HNE

Inscrivez-vous maintenant

Plus d'info

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

RENSEIGNEMENTS AUX MÉDIAS :

Russ Courtney

Chef des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Cellulaire : 437 225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers