MONTRÉAL, le 5 nov. 2024 /CNW/ - L'inflation a ralenti, mais le coût de la vie pèse encore lourd dans le portefeuille des consommateurs. Alors que seulement 47 % des Canadiens se disent bien informés en matière de finances (selon l'Agence de la consommation en matière financière du Canada), Desjardins profite du Mois de la littératie financière pour proposer de nouveaux outils et mettre en valeur l'enrichissement de ses programmes phares pour les aider à acquérir des connaissances qu'ils pourront facilement mettre en pratique.

Les utilisateurs de l'application mobile se voient maintenant proposer de nouvelles astuces financières, personnalisées selon leurs habitudes de consommation.

La Caisse scolaire est dorénavant accessible par une application mobile où les jeunes d'âge primaire peuvent facilement consulter leur solde et éveiller leur curiosité à l'égard du monde financier grâce à des vidéos et à des activités ludiques.

Pour les personnes de 15 à 30 ans, le programme Mes finances, mes choix innove avec ses nouvelles formations offertes en ligne, dans un format plus court et accessible que les traditionnelles séances magistrales.

Et enfin, Aléa : le jeu de prise de décision, s'enrichit de nouvelles mises en situation pour continuer de stimuler l'intérêt de ses joueurs pour les finances.

« On comprend très bien que, dans le tourbillon du quotidien, trouver le temps pour s'informer sur les finances, c'est un défi. Ce qu'on propose à nos membres et clients ce sont des outils simples et des conseils adaptés à leur quotidien, affirme Isabelle Garon, première vice-présidente, Marketing, Communications, Coopération et Bureau du président chez Desjardins. Devenir plus autonome financièrement pour être capable de prendre les bonnes décisions pour réaliser ses projets et atteindre ses objectifs, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Nous, on est là pour accompagner les membres et clients pas à pas. »

Des astuces financières intégrées aux Services mobiles Desjardins

Depuis la fin du mois de septembre, les utilisateurs des Services mobiles Desjardins reçoivent de nouvelles astuces financières personnalisées en fonction de leurs habitudes de consommation. Celles-ci sont aussi variées qu'une alerte en cas de hausse des dépenses ou de changement du coût d'un abonnement. Les membres et la clientèle pourront aussi surveiller les entrées et les sorties d'argent avec l'outil Activité du mois, et créer un budget où les dépenses sont réparties dans sept catégories avec l'outil Budget. Puisque plus de 80 % de la population utilise Internet pour effectuer des transactions financières, ces astuces sont un outil supplémentaire pour aider les membres et la clientèle à se fixer des objectifs financiers, en plus de signaler les transactions qui sortent de l'ordinaire et qui pourraient mettre en péril leur budget.

Lancement de l'application mobile Caisse scolaire

La Caisse scolaire est désormais accessible par une application mobile disponible sur App Store et Google Play; une première dans le secteur financier. Elle combine contenu éducatif et expérience bancaire, enseignant la valeur de l'argent et l'importance d'épargner dès le plus jeune âge. Avec des outils interactifs comme le Calculateur de taxes, l'outil Calculo, des vidéos éducatives et des activités pédagogiques, l'application propose une approche ludique pour l'apprentissage de notions financières, tout en permettant aux jeunes de gérer leur compte de la Caisse scolaire sur une plateforme moderne et sécuritaire, et de suivre l'évolution de leur épargne vers la réalisation de leurs projets.

Actualisation du programme Mes finances, mes choix

Après 11 ans de succès le programme Mes finances, mes choix enrichit son offre d'apprentissage d'un volet virtuel, avec de courtes capsules. La nouvelle plateforme propose du contenu interactif, réparti en cinq parcours adaptés à l'apprentissage en ligne, et complémentaire aux ateliers animés par les partenaires diffuseurs du programme. Conçu pour les personnes âgées de 15 à 30 ans, le programme conserve ses fondations solides et reste la référence en éducation financière pour les jeunes adultes qui souhaitent développer et améliorer leurs compétences et leur confiance dans la gestion de leurs finances personnelles.

Bonification d'Aléa : le jeu de prise de décision

Lancé à l'automne dernier et téléchargé plus de 50 000 fois, Aléa : le jeu de prise de décision continue de captiver les jeunes et de remporter des prix pour sa conception et sa qualité éducative. Poursuivant sur cette belle lancée nous intégrons des mises en situation additionnelles au jeu afin de continuer d'offrir des défis stimulants aux utilisateurs. Rappelons qu'il propose un univers fictif où les joueurs ont l'occasion d'apprendre et d'acquérir, par l'expérimentation, des notions financières transférables dans leur propre vie. L'application est le fruit d'un partenariat avec le studio montréalais Jeux Borealys, qui a allié son expertise en conception et en développement de jeux vidéo à la crédibilité de Desjardins en matière d'éducation financière. Aléa : le jeu de prise de décision est disponible sur App Store et Google Play.

