Réalisée en collaboration avec des spécialistes autochtones et éclairée par des recherches récentes, Premiers Jours. Œuvres autochtones de la Collection McMichael d'art canadien est une occasion rare de plonger dans la richesse et la diversité de l'art autochtone. Elle vous invite à observer notre relation à la terre et à nos ancêtres ainsi qu'aux liens que nous entretenons les uns aux autres.

Un rendez-vous unique avec des cultures vivantes, profondément ancrées dans l'histoire que nous partageons.

