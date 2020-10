Premiers conseils d'administration des centres de services scolaires - Les parents répondent présents

QUÉBEC, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) tient à souligner la constitution des premiers conseils d'administration des centres de services scolaires du Québec en félicitant tous leurs nouveaux membres, et particulièrement les membres parents.

« Chapeau aux parents d'élèves qui ont décidé de relever le défi de siéger sur les premiers conseils d'administration du réseau. Un merci particulier aux parents qui accèdent aux postes de présidence et de vice-présidence des conseils d'administration et dont le leadership guidera ces nouvelles instances. Les parents ont leur place et répondent présents! », se réjouit Kévin Roy, président de la FCPQ.

La quasi-totalité des sièges réservés aux parents ont été comblés par des parents bénévoles engagés qui ont fait le choix de présenter leur candidature au conseil d'administration :

Des parents avec des heures et des heures de bénévolat accumulées dans leurs écoles, ainsi que des parents avec une multitude d'expertises qui sont nouvellement engagés dans les instances scolaires se côtoieront avec l'intérêt des élèves à cœur.

D'anciens commissaires parents chevronnés feront bénéficier les nouveaux administrateurs de leur expérience.

Des présidents de comités de parents passent leur flambeau à la relève et acceptent le défi d'être président de leur centre de services scolaire.

Des parents impliqués dans leur comité consultatif des services aux élèves ayant des besoins particuliers (CCSEHDAA) s'assureront que la voix de ces élèves soit entendue.

La FCPQ, forte de près de 50 ans d'expérience dans la défense et la promotion des droits et intérêts des parents d'élèves du Québec, est là pour soutenir tous les parents bénévoles dans leurs rôles.

Chose certaine, les parents répondent présents et sont prêts à prendre leur place dans cette nouvelle gouvernance en collaboration avec les autres membres.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)



La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents des centres de services scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

