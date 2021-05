Premiers autobus 100% électriques en services à Laval

« L'avenir de notre réseau de transport passe par des investissements verts qui favorisent l'éco-efficience et le développement durable de nos collectivités. », lance Annie Koutrakis, députée libérale de Vimy. « C'est pourquoi je me réjouis grandement de la mise en service de dix autobus 100% électriques qui sillonneront les rues de Laval dès cet été. Il s'agit d'une première étape importante vers l'électrification de tout le réseau de transports collectifs au Québec, ce qui contribuera à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre pour offrir un environnement sain à nos générations présentes et futures. »

« Cette réalisation est un jalon important dans l'électrification des transports collectifs au Québec, indique Christopher Skeete, député de Sainte-Rose. Bientôt, toutes les sociétés de transport emboîteront le pas et emprunteront cette voie d'avenir qui permet non seulement d'apporter des réponses aux préoccupations environnementales, mais aussi de contribuer au développement économique en améliorant la mobilité. »

Avantages indéniables

« En plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire lavallois, l'autobus électrique nous permet d'économiser, que soit en frais de carburants ou d'entretien, et d'améliorer l'expérience client à bord. En fin de compte, nos autobus seront non seulement mieux pour l'environnement, mais aussi plus économiques et moins bruyants », souligne Stéphane Boyer, maire suppléant de Laval. Les passagers remarqueront aussi qu'il y a moins de vibrations pendant l'accélération ou la décélération, rendant le déplacement plus confortable.

Chaque autobus électrique évite l'émission de 70 à 80 tonnes de GES chaque année. Considérant, qu'il réduit l'utilisation de l'auto solo, il contribue encore davantage à contrer le réchauffement climatique. Pour la STL, l'exploitation de ces nouveaux véhicules représente également des avantages économiques importants. Par exemple, on estime la réduction des coûts énergétiques ou de « carburant » par kilomètre entre 40 % et 50 %. Du côté de l'entretien, en raison notamment de l'absence de moteur à l'huile, de transmission et de système d'échappement, les coûts d'entretien sont réduits de 15 % à 20 % par rapport à un autobus régulier.

Leader en électrification depuis 2012

Rappelons que ces 10 autobus ont été acquis dans le cadre du plus important contrat accordé au Québec pour la production d'autobus électriques, en collaboration avec l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) et la Société de transport de Montréal (STM). Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL, souligne : « À partir de 2025, nous prévoyons acquérir exclusivement des autobus électriques et avons d'ailleurs mis en branle un projet majeur d'agrandissement de nos installations pour accueillir ce type de véhicules et intégrer les changements technologiques requis pour les exploiter ».

L'acquisition de ces autobus a été rendue possible grâce à une aide financière de 10,5 millions de dollars octroyée par le Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) et du ministère des Transports du Québec auquel contribue le gouvernement fédéral.

