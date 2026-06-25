Première thérapie cellulaire CAR-T au monde approuvée pour le traitement d'une tumeur solide : le Jiahui International Cancer Center offre un accès aux patients du monde entier

SHANGHAI, 25 juin 2026 /CNW/ -- Le Jiahui International Cancer Center (JICC) se félicite de l'approbation du Satri-cel (CT041, Kaileimei®), la première thérapie cellulaire CAR-T au monde approuvée pour le traitement d'une tumeur solide, marquant un jalon historique dans les soins contre le cancer et ouvrant de nouvelles possibilités pour les patients du monde entier.

Approuvé par la National Medical Products Administration (NMPA) de la Chine, le Satri-cel est indiqué pour l'adénocarcinome gastrique ou gastro-œsophagien avancé claudine 18.2 positif et HER2 négatif chez les patients pour lesquels au moins deux lignes de traitement ont échoué.

Le Jiahui International Cancer Center, l'une des principaux pôles chinois pour les soins oncologiques avancés, est particulièrement bien placé pour aider les patients nationaux et internationaux admissibles à accéder à ce traitement révolutionnaire grâce à son programme multidisciplinaire de lutte contre le cancer et à des services aux patients internationaux spécialisés.

Au cours des dernières années, le JICC a traité des patients par CAR-T provenant d'un large éventail de pays et de régions, reflétant l'intérêt international croissant pour les thérapies novatrices contre le cancer disponibles en Chine. L'approbation du premier traitement CAR-T contre les tumeurs solides au monde devrait accélérer la demande mondiale d'accès aux innovations chinoises en matière d'oncologie qui évoluent rapidement.

« L'approbation du Satri-cel est une réalisation marquante pour les patients et la communauté mondiale de l'oncologie », déclaré Dre Linli Xuan, cheffe de l'oncologie médicale au Jiahui International Cancer Center. « Depuis des années, l'application réussie de la thérapie CAR-T dans les tumeurs solides a été l'un des défis les plus importants de la médecine du cancer. Cette percée offre non seulement un nouvel espoir aux patients atteints d'un cancer gastrique avancé, mais souligne également le rôle croissant de la Chine dans le développement de traitements transformateurs du cancer. Au Jiahui International Cancer Center, nous nous engageons à aider les patients du monde entier à accéder à ces innovations grâce à des soins multidisciplinaires spécialisés, à une planification personnalisée des traitements et à des services de soutien internationaux dédiés. »

Le JICC offre des services complets d'oncologie couvrant l'oncologie médicale, l'oncologie chirurgicale, la radio-oncologie, la médecine de précision et les thérapies cellulaires avancées. Grâce à des consultations spécialisées, à une coordination multilingue et à des parcours de soins simplifiés, le centre aide les patients du monde entier à découvrir les dernières avancées en matière de traitement du cancer.

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SOURCE Jiahui Health