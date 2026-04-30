SHANGHAI, 30 avril 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de la maladie de Parkinson, l'Hôpital international Jiahui partage un cas extraordinaire mettant en lumière la complexité avancée des soins liés à la maladie de Parkinson, la collaboration multidisciplinaire et le rétablissement fonctionnel malgré des complications potentiellement mortelles.

Une patiente de 75 ans, Mme Zhang (pseudonyme), qui a 35 ans d'histoire de la maladie de Parkinson, a survécu à une perforation duodénale soudaine compliquée par un abcès du foie plus tôt en 2026. Elle a surmonté les crises doubles grâce à une approche par étapes et en équipe impliquant neuf disciplines médicales.

Son cas était extrêmement complexe : une rupture d'ulcère de l'intestin grêle et un kyste du foie infecté, aggravée par une malnutrition sévère et d'autres comorbidités. Les premiers symptômes de toux, de confusion et d'œdème des jambes en janvier 2026 ont rapidement progressé vers une infection potentiellement mortelle. L'imagerie a révélé un air anormal dans le foie et une connexion anormale entre l'ulcère et le kyste du foie, tandis que les tremblements de la maladie de Parkinson ont entravé le balayage clair.

Jiahui Health a mis sur pied une équipe multidisciplinaire comprenant la neurologie, la chirurgie générale, la gastroentérologie, l'unité de soins intensifs, les soins aux patients hospitalisés, le service d'imagerie médicale, l'anesthésiologie, la nutrition et la réadaptation. Les radiologues ont eu recours à des techniques d'imagerie de pointe pour remédier aux tremblements ; les neurologues ont rééquilibré les neurotransmetteurs chez des patients atteints d'une forme avancée de la maladie de Parkinson ; les chirurgiens, les gastro-entérologues et les échographistes se sont concentrés sur le traitement des infections et la réparation des perforations ; les anesthésistes ont limité les risques liés aux voies respiratoires et aux médicaments ; et les équipes des soins intensifs, de nutrition et de rééducation ont favorisé le rétablissement des patients.

Adoptant une stratégie pas à pas prudente pour protéger son état fragile, l'équipe l'a d'abord stabilisée avec des antibiotiques, de la nutrition et du drainage. Ils ont ensuite procédé à une chirurgie à risque élevé pour réparer les dommages, l'anesthésiologie assurant la sécurité périopératoire.

Après l'intervention, l'accent a été mis sur la gestion et le rétablissement de la maladie de Parkinson. Les équipes de l'USI et de neurologie ont soigneusement ajusté les médicaments anti-Parkinson, parfois au moyen d'un huitième comprimé, en équilibrant le contrôle des symptômes moteurs et non moteurs et en évitant la dyskinésie fatale. L'équipe de nutrition a mis en œuvre un parcours en cinq étapes pour rétablir l'alimentation par voie orale et renverser la malnutrition. La réadaptation a commencé par des exercices passifs et a progressé vers l'entraînement actif, le rétablissement de la force et de la mobilité.

Après un mois de soins intensifs, Mme Zhang s'est considérablement améliorée : d'un état où elle était alitée et désorientée à celui où elle peut se tenir debout toute seule, manger seule et même écrire un poème de 100 caractères. Son cas redéfinit les résultats pour les patients atteints de la maladie de Parkinson à long terme, montrant comment des soins multidisciplinaires échelonnés peuvent inverser la crise et rétablir l'autonomie.

« Ce cas illustre notre engagement en faveur d'une prise en charge globale et tout au long du parcours de soins », a déclaré le Dr CHEN Yan, chef du service de neurologie. « La maladie de Parkinson exige une collaboration interdisciplinaire harmonieuse, et non seulement la neurologie, pour répondre à tous les besoins des patients. »

À l'occasion de la Journée mondiale de la maladie de Parkinson, l'histoire de Mme Zhang témoigne de sa résilience, tandis que le modèle MDT de Jiahui apporte de l'espoir grâce à la compassion, à la précision et à des résultats révolutionnaires.

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SOURCE Jiahui Health