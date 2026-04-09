Nouvel espoir pour les patients atteints de cancers gastriques et pancréatiques avancés

SHANGHAI, le 9 avril 2026 /CNW/ - Une nouvelle thérapie cellulaire CAR-T révolutionnaire pour les cancers gastro-intestinaux avancés devrait être disponible en Chine au cours du premier semestre de 2026, marquant une étape majeure dans le traitement du cancer. Le Jiahui International Cancer Center sera l'un des principaux établissements médicaux offrant l'accès à cette thérapie innovante pour les patients admissibles.

Connu sous le nom de satri-cel (CT041), ce traitement est le premier traitement CAR-T au monde spécifiquement développé pour les tumeurs solides ciblant Claudin18.2, un biomarqueur couramment présent dans les cancers gastriques (estomac) et pancréatiques.

Une nouvelle ère dans le traitement du cancer

La thérapie CAR-T est un traitement hautement personnalisé qui utilise les cellules immunitaires du patient, reprogrammées pour reconnaître et attaquer avec précision les cellules cancéreuses. Contrairement aux thérapies traditionnelles, les cellules CAR-T peuvent se développer à l'intérieur du corps et continuer à combattre le cancer au fil du temps.

Bien que le CAR-T ait déjà transformé les résultats des cancers du sang, ce nouveau traitement représente une percée majeure dans le traitement des tumeurs solides, pour lesquelles les options efficaces ont toujours été limitées.

Résultats cliniques prometteurs

Des études cliniques menées en Chine ont démontré des résultats encourageants pour les patients atteints de cancers gastriques et gastro-œsophagiens avancés :

taux de réponse objectif : ~41% , nettement plus élevé que les traitements standard

, nettement plus élevé que les traitements standard amélioration de plus de dix fois supérieure aux thérapies conventionnelles dans certaines comparaisons

survie sans progression prolongée à environ 4,7 mois contre environ 1,7 mois avec soins standard

Ces résultats ont été présentés lors de conférences internationales de premier plan et publiés dans des revues médicales de premier plan, soulignant l'importance mondiale de cette thérapie.

Répondre à un besoin majeur non satisfait

Les cancers avancés de l'estomac et du pancréas demeurent parmi les cancers les plus difficiles à traiter, avec des options efficaces limitées dans les traitements ultérieurs et de piètres résultats en matière de survie.

Cette thérapie CAR-T offre une nouvelle voie de traitement aux patients qui ont épuisé les options conventionnelles.

Qui pourrait en bénéficier

Ce traitement peut convenir aux patients qui :

ont un cancer gastrique ou gastro-œsophagien avancé ou métastatique

ont reçu au moins deux lignes de traitement

présentent des tumeurs positives de Claudin18.2

satisfont aux critères d'admissibilité cliniques

Chaque patient fera l'objet d'une évaluation médicale détaillée pour déterminer son admissibilité.

Perspectives

Cette thérapie représente une étape importante en oncologie, ouvrant la voie aux traitements CAR-T au-delà des cancers du sang et aux tumeurs solides.

Les recherches en cours explorent des applications plus vastes, y compris le traitement à un stade précoce et d'autres types de tumeurs.

Informations de contact

Pour obtenir de plus amples renseignements, des rendez-vous de téléconsultation et des évaluations de l'admissibilité, veuillez communiquer avec :

Courriel : [email protected]

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SOURCE Jiahui Health