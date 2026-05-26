SHANGHAI, le 26 mai 2026 /CNW/ - Un patient pakistanais de 36 ans a connu une guérison précoce encourageante après avoir reçu une immunothérapie CAR-T personnalisée au Jiahui International Cancer Center de Shanghai, suite à l'épuisement des traitements standards pour un cancer du sang récurrent agressif.

Muhammad, membre du personnel hospitalier de Quetta, au Pakistan, souffrait d'un lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL). Après plusieurs chimiothérapies et l'échec d'une greffe de moelle osseuse, sa maladie a progressé au stade IVB (métastase) au début de 2026, avec des métastases étendues aux poumons, à la plèvre et aux os, accompagnées d'une douleur intense et réfractaire. Les médecins locaux ont confirmé l'absence de traitement conventionnel efficace et ont recommandé un traitement avancé à l'étranger qui a été officiellement approuvée par le conseil médical national du Pakistan.

Après avoir envisagé des établissements médicaux dans plusieurs pays, Muhammad a choisi Jiahui pour l'efficacité de ses services de consultation et l'accompagnement attentif des patients tout au long du processus de prétraitement.

Étant donné la complexité de l'état de Muhammad et l'étendue de la charge tumorale, le Dr Hao Siguo, consultant en chef en hématologie, a mis au point pour lui un régime personnalisé de thérapie CAR-T après une consultation à distance. Pour réduire le volume de la tumeur avant l'infusion des cellules, il a conçu un traitement de transition combinant la chimiothérapie et la radiothérapie locale. Cette stratégie a ensuite permis de réduire les risques liés aux perfusions et d'améliorer l'efficacité générale du traitement.

La fonction des organes vitaux étant stable, l'équipe multidisciplinaire a poursuivi le traitement personnalisé. Après avoir subi une collecte de lymphocytes, la première étape du processus CAR-T, et des traitements préparatoires pour optimiser son état physique en vue d'une perfusion cellulaire sûre, Muhammad a reçu sa perfusion de cellules CAR-T personnalisée le 23 avril 2026. Au cours de son hospitalisation, il n'a présenté qu'un syndrome de libération de cytokines léger et gérable, sans neurotoxicité grave. Des améliorations cliniques significatives sont rapidement apparues : sa douleur cancéreuse sévère a été considérablement soulagée et sa dépendance aux médicaments opioïdes a été énormément réduite. Les tests effectués avant la sortie de l'hôpital ont montré une diminution des lésions et une normalisation des principaux indicateurs de laboratoire.

Tout au long de son traitement, l'équipe de soins internationale de Jiahui lui a apporté un soutien complet, notamment des services de traduction professionnels et une restauration halal pour tenir compte de ses besoins culturels et religieux.

Il a été élogieux à propos de son expérience en Chine et du soutien qu'il a reçu : « Les Chinois sont très coopératifs. Les médecins, les infirmières et le personnel ont été d'un grand soutien. » Sorti de l'hôpital le 7 mai 2026, Muhammad fera l'objet d'un suivi régulier par imagerie et d'une surveillance à son retour au Pakistan.

Ce cas met en évidence l'expertise du Jiahui International Cancer Center en matière de thérapie CAR-T pour les lymphomes réfractaires et sa capacité à fournir des services médicaux transfrontaliers normalisés et centrés sur le patient pour les patients du monde entier souffrant de pathologies oncologiques complexes.

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SOURCE Jiahui Health