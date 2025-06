SHANGHAI, 3 juin 2025 /CNW/ - Le 1er juin 2025, la Journée de la banane des Minions 2025 a été officiellement lancée à Shanghai et à Beijing, marquant le début d'une tournée de cinq mois dans six villes chinoises. La marque chinoise de jouets figurines en blocs de construction Blokees y a fait une apparition toute particulière. À l'étape phare de Shanghai, Blokees a dévoilé à l'échelle mondiale et mis en vente simultanément sa toute dernière série de Minions Mokoo : Minions-N-Disguise.

Cette série présente six personnages emblématiques des Minions : le Roi Bob, Stuart en soldat, Tim en golfeur, Dave en chevalier, Phil en servante et Kevin en homme des cavernes. Leurs traits physiques distinctifs et leurs apparences classiques sont méticuleusement reproduits. Chaque figurine porte un costume amovible, des accessoires interchangeables, et est dotée de 11 joints articulés qui permettent des interactions attrayantes et réalistes. De plus, un joli squelette caché sous la forme d'un œuf de Pâques surprenant a offert un plaisir inattendu aux amateurs inconditionnels des Minions.

Blokees promeut activement l'innovation des utilisateurs en faisant la culture de la marque BFC (Blokees Figures Creator) et en encourageant les utilisateurs à devenir eux-mêmes des créateurs au sein de l'écosystème BFC. Dans l'espace d'exposition de la Journée de la banane des Minions, Blokees a spécialement mis en place une zone de présentation dédiée aux créations BFC.

Le kiosque de Blokees s'est avéré très populaire et est devenu une destination de choix pour les amateurs de Minions. À l'occasion de séances de photos et de portraits de groupe, les participants ont découvert le processus innovant de construction et de transformation. L'atmosphère était animée, caractérisée par des rires et beaucoup d'enthousiasme. Un fervent amateur des Minions a déclaré avec engouement : « Ces blocs de construction Minions présentent un design très détaillé et réaliste, et permettent une grande polyvalence grâce à des tenues personnalisables. L'intégration d'une structure de squelette représente une caractéristique ingénieuse et surprenante, qui renforce significativement l'attrait du produit. »

La tournée de la Journée de la banane des Minions se poursuit jusqu'au 26 octobre avec des arrêts à Shanghai, Pékin, Chengdu, Wuhan, Changsha et Shenyang. Tout au long de la visite, Blokees présentera d'autres produits et activités interactives sur le thème des Minions.

Possédant un portefeuille de plus de 500 brevets, Blokees demeure à l'avant-garde de l'innovation. Grâce à sa stratégie « Tous les âges, toutes les gammes de prix, une portée mondiale », Blokees propulse progressivement les figurines en blocs chinoises sur la scène mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2701912/image_5032250_6256260.jpg

SOURCE Blokees

PERSONNE-RESSOURCE : Fay Fei, [email protected]