SHANGHAI, 1er avril 2025 /CNW/ - la deuxième saison du troisième concours de création BFC (Blokees Figures Creator), dont le thème est « Breaking the Cocoon Season », a été officiellement lancée le 1er avril. Cette année, le concours adopte toujours un modèle à double voie comprenant la « zone de modification » et la « zone de photographie ». Les lauréat(e)s seront sélectionné(e)s dans les catégories « champion », « finaliste », « troisième place » et top 3 dans les catégories des Popularity Award, pour un total de 12 personnes gagnantes.

Un nouvel ajout pour cette saison est le lancement du « laissez-passer de saison », qui offre des prix exclusifs, y compris un « badge saisonnier », une « plateforme saisonnière » et une figurine en édition limitée (600 unités). Ces récompenses sont conçues pour susciter l'intérêt des créateurs et favoriser leur créativité.

Les participant(e)s ont la possibilité de remporter des prix exclusifs en accomplissant les tâches décrites dans le « laissez-passer de saison » pendant la compétition. De plus, après la date limite de soumission des candidatures, une période de vote populaire de 20 jours permettra aux 150 meilleur(e)s candidat(e)s de recevoir également ces récompenses exclusives.

De plus, le concours de création de BFC a été officiellement lancé sur le site Web du groupe Blokees. Il comprend des sections comme le « temple de la renommée » et le « laissez-passer de saison », qui présentent les candidatures primées des concours précédents tout en offrant aux participants la possibilité d'effectuer des tâches pour obtenir des récompenses saisonnières. Les joueurs peuvent s'inscrire par l'entremise du site Web officiel ou du mini-programme WeChat de BFC Figure CLUB.

Ye Shanshan, vice-président du marketing de la marque de Blokees, a annoncé que d'ici 2025, le système d'événements de BFC évoluera vers un cadre plus complet comprenant trois composantes de base : le concours de création en ligne, le concours de construction rapide hors ligne et une exposition mondiale d'œuvres. Cette structure améliorée vise à fournir une plateforme plus complète aux participants du monde entier pour créer et partager leurs talents, permettant à chaque personne de découvrir sa propre voie.

En 2025, la troisième édition du concours de création de BFC comprend quatre saisons : « Launch Season », « Breaking the Cocoon Season », « Fearless Season » et « Stellar Season ». La partie « Launch Season » du troisième concours de création de BFC, qui s'est conclue récemment, a attiré plus de 30 000 soumissions.

Nous observons une augmentation extraordinaire du volume des créations de BFC, ce qui souligne que le concours de création de BFC s'est fermement établi comme une plateforme essentielle au sein de la communauté de BFC. Cet événement met en lumière la créativité et la passion des créateurs du monde entier. Cette augmentation remarquable est alimentée par l'enthousiasme, alors que les créateurs de BFC redéfinissent ce que signifie être une figurine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2654037/image_5032250_39614671.jpg

SOURCE Blokees

PERSONNE-RESSOURCE : Fay Fei, [email protected]