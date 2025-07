SHANGHAI, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Le 2 juillet, l'exposition très attendue « Journey of Light : A Glimpse into Ultraman's 60th Anniversary » a tenu sa journée d'avant-première médiatique à Shanghai. L'exposition sera officiellement ouverte au public le 5 juillet. La marque chinoise de jouets figurines en blocs de construction Blokees participe à l'exposition sur le thème d'Ultraman en tant que partenaire stratégique exclusif, dévoilant une série de nouveaux modèles réduits Ultraman de Blookees et exposant près de 100 créations sur le thème d'Ultraman de BFC, démontrant sa force et son partenariat à long terme avec la propriété intellectuelle d'Ultraman.

Blokees a établi un partenariat avec New Creation, l'agent de licence exclusif de la série Ultraman en Chine continentale, en 2021, marquant son entrée dans la catégorie des « modèles réduits ». En 2022, la marque a lancé ses premiers ensembles de modèles réduits Ultraman, qui ont depuis gagné en popularité auprès des amateurs d'Ultraman.

Au cours des quatre dernières années, Blokees a présenté la propriété intellectuelle d'Ultraman dans trois grandes séries de produits : HERO10, Legend et preCOOL, ce qui a donné lieu à plus de 10 grandes éditions et à plus de 80 ensembles de modèles réduits Ultraman, représentant plus de 140 personnages de l'univers d'Ultraman.

Appuyée par ses capacités de recherche et développement en constante évolution, Blokees détient maintenant plus de 500 brevets et demeure déterminée à développer des produits novateurs basés sur les personnages pour les adeptes du monde entier.

Au cours de l'exposition, Blokees a présenté près de 100 œuvres de BFC sur le thème d'Ultraman dans sa zone de présentation dédiée, devenant ainsi la première marque chinoise à présenter des créations d'utilisateurs originaux lors de l'exposition thématique entourant le 60e anniversaire d'Ultraman. Ces œuvres proviennent de créateurs de BFC. Sur place, les concours de création BFC sur le thème d'Ultraman permettent aux joueurs de découvrir directement la culture de création de BFC. Les créateurs ont baigné dans le monde imaginatif de l'assemblage, transmettant le plaisir de la construction.

Blokees a toujours mis l'accent sur la culture de création de BFC et continue d'organiser le concours annuel de création de BFC. Les participants sont invités à assembler des œuvres originales à l'aide des ensembles de modèles réduits de Blokees. Les participations gagnantes seront présentées lors d'expositions internationales aux côtés de Blokees. La communauté de BFC est devenue une plateforme essentielle pour tisser des liens entre les joueurs mondiaux et faire progresser l'écosystème créatif de la marque.

Grâce à ses excellentes capacités de recherche et développement et à sa gamme de produits novateurs, Blokees met en œuvre une stratégie de « promotion mondiale, de tarification progressive et d'attrait universel ». Blokees continuera de créer des liens entre les joueurs mondiaux grâce à ses produits novateurs et à la culture communautaire.

