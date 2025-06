SHANGHAI, 2 juin 2025 /CNW/ - Le 30 mai 2025, l'exposition sur la culture populaire la plus influente en Amérique latine, CCXP Mexico 2025, a été lancée en grande pompe au Mexique. Blokees, la marque chinoise de jouets de type blocs assemblables, a présenté plusieurs produits de la série des propriétés intellectuelles (IP) à l'exposition pour la première fois. Le lancement officiel de la stratégie de localisation de Blokees sur le marché du Mexique représente une autre étape importante dans ses activités en Amérique latine, s'appuyant sur des percées réussies au Chili, au Pérou, au Panama et au Brésil.

Cette fois-ci, Blokees présente une série de produits de jeux de figurines en blocs assemblables, dont Hero8, Hero10, Champion, Legend, Fantastic, etc. Ces produits sont basés sur des IP de renommée mondiale, dont EVA, Hatsune Miku, Transformers, Ultraman, Marvel, Naruto, Saint Seiya et, la propriété intellectuelle qu'elle a elle-même développée, Hero Infinite. Ces produits ciblent précisément le groupe des 16 ans et plus dans les cercles de jouets animés et modèles, attirant un grand nombre de visiteurs qui souhaitent s'arrêter et faire l'expérience. Les produits ont reçu des éloges unanimes pour leur fidélité élevée à la propriété intellectuelle, leur expérience d'assemblage et leur caractère ludique.

Blokees possède un vaste portefeuille de plus de 50 propriétés intellectuelles sous licence mondiale, ce qui démontre ses solides capacités d'innovation dans les collaborations mondiales de propriété intellectuelle et le développement de produits. Ce succès repose sur le système novateur de recherche et développement de Blokees, qui a permis d'obtenir plus de 500 brevets et d'établir une matrice mondiale complète de produits englobant plus de 600 UGS. Les produits se distinguent par leur grande exactitude sur le plan de la propriété intellectuelle, leur facilité d'assemblage, leur caractère ludique exceptionnel et leur valeur remarquable. Cette matrice de produits riche et diversifiée répond efficacement aux besoins variés des joueurs du monde entier.

Lors de l'événement, Blokees a également établi une zone d'exposition dédiée à ses œuvres BFC (Blokees Figures Creator). Depuis la mi-2024, Blokees a présenté ses œuvres BFC lors de grandes expositions internationales, dont la China Toy Expo, le Comic Con de Singapour, la Nuremberg Toy Fair et la New York Toy Fair. Blokees vise à mobiliser les amateurs du monde entier dans le cadre de l'initiative BFC afin de promouvoir de nouveaux développements et d'inspirer les utilisateurs à exprimer leurs idées au moyen de créations secondaires.

Ce développement représente une autre étape importante dans le déploiement stratégique mondial de Blokees, à la suite de ses expansions en Asie du Sud-Est, en Europe et en Amérique du Nord. Grâce à la stratégie « tout le monde, tous les prix et tous les pays », Blokees continuera de connecter les acteurs mondiaux grâce à des produits innovants et à une culture communautaire, pour transmettre le plaisir de l'assemblage.

