OTTAWA, ON, le 19 sept. 2024 /CNW/ - La priorité du gouvernement du Canada est de protéger la sécurité et la prospérité de notre pays et de sa population. Il est important que les Canadiens et Canadiennes soient informés du travail réalisé par le gouvernement pour protéger les intérêts nationaux et comprennent pourquoi ce travail est nécessaire.

Aujourd'hui, les ministres responsables de la communauté du renseignement du Canada, le ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, l'honorable Dominic LeBlanc, le ministre de la Défense nationale, l'honorable Bill Blair, et la ministre des Affaires étrangères, l'honorable Mélanie Joly, publient pour la première fois les priorités du Canada en matière de renseignement.

Ce document donne un aperçu des priorités qui orientent le travail de la communauté canadienne du renseignement jusqu'en 2025. Il fournit également un aperçu consolidé de la communauté canadienne du renseignement et un résumé de la façon dont les priorités du Canada en matière de renseignement sont établies. Les principaux organismes de renseignement du Canada recueillent et échangent, entre eux et avec leurs partenaires, divers types de renseignements, et prennent des mesures lorsque cela est approprié, autorisé et conforme à leur mandat.

Bien que la majorité du travail lié au renseignement doit demeurer classifiée pour protéger les renseignements précieux et de nature délicate, ainsi que les sources de ces renseignements et les méthodes utilisées pour les obtenir, la communauté du renseignement s'est efforcée d'accroître la quantité de renseignements liés à la sécurité nationale mis à la disposition du public sans compromettre la sécurité du Canada ou la sûreté des Canadiens et Canadiennes.

Dans le cadre de ce travail important, le gouvernement publie ses priorités non classifiées en matière de renseignement, qui trouvent un équilibre entre la diffusion de l'information nécessaire pour les Canadiens et Canadiennes et la protection de l'intégrité opérationnelle et de la sécurité nationale.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les Canadiens et Canadiennes, ainsi qu'avec les organismes d'examen et de contrôle, afin d'accroître la connaissance, la sensibilisation et la compréhension du public à l'égard des priorités en matière de renseignement.

Citations

« La sensibilisation peut jouer un rôle important dans la protection des Canadiens contre les menaces à la sécurité nationale. Qu'il s'agisse de savoir qui sont les plus grandes cybermenaces stratégiques pour le Canada ou de comprendre les intentions de nos adversaires, la communauté de la sécurité nationale s'efforce de faire en sorte que les Canadiens sachent ce qu'ils doivent surveiller. La publication de nos priorités en matière de renseignement permettra de mieux comprendre notre environnement de menace; il s'agit d'un élément essentiel de la protection du pays. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale

« Nous vivons dans un monde incertain et devons faire face à des enjeux complexes de sécurité nationale. La publication des priorités du Canada en matière de renseignement est une étape importante qui permettra aux Canadiens d'être mieux informés du travail effectué par le gouvernement pour protéger notre sécurité nationale. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

« Chaque jour, nos ministères et organismes responsables de la sécurité nationale travaillent sans relâche pour protéger notre pays et les personnes qui y vivent. Bien que ce travail s'appuie souvent sur des renseignements sensibles et classifiés, il est essentiel que nous soyons transparents sur la façon dont nous faisons ce travail et pourquoi il est nécessaire, afin que les Canadiens et Canadiennes comprennent mieux les questions de sécurité nationale qui les touchent le plus. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« La publication des priorités du Canada en matière de renseignement cadre avec l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la transparence en matière de sécurité nationale et de renseignement. Il s'agit également d'une étape importante pour répondre aux recommandations des intervenants canadiens et aux organismes de surveillance en matière de sécurité et de renseignement concernant l'importance de communiquer de l'information sur la communauté du renseignement et les processus par lesquels elle est régie. »

- Nathalie G. Drouin, sous-greffière du Conseil privé et conseillère à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre

Faits en bref

Depuis plus de 60 ans, le Cabinet établit les priorités du Canada en matière de renseignement.

Cela permet au gouvernement d'indiquer sur quoi la communauté du renseignement devrait se concentrer, conformément à ses mandats et cadres juridiques respectifs. Dans des environnements mondiaux et de menace de plus en plus complexes, les priorités garantissent que les ressources du Canada en matière de renseignement soient affectées aux questions les plus importantes et les plus urgentes.

Le gouvernement renouvelle ses priorités en matière de renseignement tous les deux ans, en fonction des recommandations du conseiller à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre et de la communauté du renseignement.

Les principaux organismes de renseignement du Canada comprennent l'Agence des services frontaliers du Canada; le Service canadien du renseignement de sécurité; le Centre de la sécurité des télécommunications; le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes; le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada; Affaires mondiales Canada; le Bureau du Conseil privé, sous l'autorité du conseiller à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre; le Centre intégré d'évaluation du terrorisme; la Gendarmerie royale du Canada.

Le Canada dispose d'un solide cadre de surveillance et d'examen des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, lequel comprend les examens menés par l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR), le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) et le commissaire au renseignement.

Liens connexes

Restez branchés

https://www.canada.ca/fr/services/defense/securitenationale.html

Suivez-nous sur Twitter : @CanadaPE

Aimez-nous sur Facebook : La politique étrangère du Canada - Affaires mondiales Canada

SOURCE Privy Council Office

Personne-ressource : Pour obtenir de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Défense nationale, Simon Lafortune, Attaché de presse et Conseiller en communications, Cabinet du ministre de la Défense nationale, Téléphone : 343-549-0778, Courriel : [email protected] ; Relations avec les médias, Ministère de la Défense nationale, Téléphone : 613-904-3333, Courriel : [email protected] ; Affaires mondiales Canada, Service des relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, [email protected] ; Sécurité publique, Gabriel Brunet, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 819 665-6527, [email protected] ; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected] ; Bureau du Conseil privé, Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]