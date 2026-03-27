Première politique gouvernementale sur les soins et services de première ligne - Une approche qui mise sur des équipes multidisciplinaires et un accès facilité, notamment par les CLSC

QUÉBEC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Avec sa première politique sur les soins et services de première ligne présentée aujourd'hui, le gouvernement du Québec veut transformer en profondeur les services de première ligne au Québec. Les CLSC deviendront une nouvelle porte d'entrée dans le réseau pour accéder aux services de première ligne : chaque Québécoise, chaque Québécois sera désormais rattaché à un point de service près de chez lui, où il pourra se tourner simplement pour obtenir les soins et les services dont il a besoin, au bon moment.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger. Elle était accompagnée pour l'occasion de son adjointe parlementaire pour les Services sociaux, Shirley Dorismond, de son adjointe parlementaire pour les Aînés et les Proches aidants, Nancy Guillemette, et de son adjointe parlementaire pour la Santé, Catherine Blouin.

Cette politique est le fruit d'un travail de collaboration réalisé au cours de la dernière année avec l'ensemble des partenaires du milieu de la santé. Elle s'inscrit dans la continuité de la transformation du réseau amorcée avec le Plan santé en 2022. Plusieurs initiatives ont été réalisées. Mentionnons par exemple la mise en place de changements au mode de rémunération des médecins, la conclusion de l'entente avec la FMOQ, l'élargissement du champ de pratique de plusieurs professionnelles et professionnels de la santé, dont les pharmaciennes et pharmaciens, les infirmières, les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) et les travailleuses et travailleurs sociaux, la création de cliniques d'IPS et l'octroi de la possibilité pour ces professionnelles d'inscrire directement des patientes et patients.

Le CLSC une véritable porte d'entrée pour la première ligne

Cette politique vise à mieux orienter les patientes et patients et à réduire la pression sur les urgences en s'assurant que les soins soient offerts au bon endroit. Nous voulons ainsi renforcer une première ligne ancrée dans la communauté qui réponde aux réalités locales en redonnant aux CLSC un rôle de porte d'entrée physique accessible à toutes et à tous. D'ici cinq ans, 205 portes d'entrée intégrées seront disponibles à la grandeur du Québec. Actuellement, 88 d'entre elles sont actives au sein de neuf régions : Capitale-Nationale, Estrie, Montréal, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Îles-de-la-Madeleine, Laval et Lanaudière.

Chaque Québécoise et chaque Québécois sera rattaché à un territoire de CLSC, puis à un milieu de soins de proximité, comme un groupe de médecine de famille, une clinique médicale ou une clinique d'IPS. Concrètement, chaque personne sera affiliée à son CLSC de la même façon qu'une famille est affiliée à un centre de services scolaire en éducation. Une personne répondante assurera l'accompagnement et l'orientation rapide vers les services requis selon les besoins.

Par ailleurs, certaines personnes continueront de privilégier des modes d'accès numériques ou téléphoniques, qui viendront compléter l'offre de services. La plateforme Votre Santé, déjà offerte dans deux régions, sera progressivement étendue afin de devenir la principale porte d'entrée numérique, conviviale et efficace, pour l'ensemble du Québec. Elle s'inscrit en complément du service Info-Santé 811, qui permet aux citoyennes et aux citoyens d'être rapidement orientés vers la professionnelle ou le professionnel de la santé approprié.

La force de l'interdisciplinarité

Cette politique est le fruit d'un travail de collaboration qui s'est échelonné au cours de la dernière année avec l'ensemble des partenaires du milieu de la santé. Sa vision repose sur l'apport complémentaire de professionnels et professionnelles tels que les médecins de famille, mais aussi les infirmières praticiennes spécialisées (IPS), les infirmières cliniciennes, les pharmaciens et pharmaciennes, les physiothérapeutes ainsi que les travailleuses et travailleurs sociaux, entre autres.

Ce modèle permettra d'améliorer la prise en charge de la population afin que la bonne professionnelle ou le bon professionnel puisse offrir les bons soins, au bon moment, au bon patient ou à la bonne patiente, tout en augmentant le nombre de rendez-vous disponibles et la qualité des suivis. De nouveaux outils technologiques viendront également soutenir cette transformation en améliorant l'accès aux services et l'efficience du réseau.

Des actions concrètes déjà en cours

Cette politique s'appuie sur plusieurs initiatives déjà déployées. Un nouveau programme de financement des groupes de médecine de famille (GMF) entrera en vigueur dès le 1er avril afin d'améliorer l'accès aux rendez-vous et d'offrir des suivis plus complets grâce au travail en équipe. Ce programme permettra aussi de moderniser le financement et de mieux partager la responsabilité populationnelle sur un même territoire, en collaboration avec les partenaires municipaux, scolaires et communautaires. Par ailleurs, une mobilisation importante est en cours afin d'inscrire 500 000 personnes supplémentaires auprès d'une professionnelle ou d'un professionnel de la santé d'ici la fin juin, incluant les personnes vulnérables.

Huit nouvelles cliniques IPS

La ministre Sonia Bélanger a aussi profité de l'occasion pour annoncer le déploiement de huit nouvelles cliniques IPS dans le Bas-Saint-Laurent, les Laurentides, la Gaspésie, la Montérégie-Ouest, Lanaudière, Bellechasse-Sud, en Estrie et à Montréal. Ces cliniques s'ajouteront aux 18 actuelles, ce qui portera le total à 26 cliniques d'ici 2030, sans compter le niveau d'effectif qui sera relevé dans 11 cliniques.

Citations :

« Une transformation profonde et durable de la première ligne comme celle que nous avons entreprise ensemble requiert du temps, un engagement, une mobilisation de tous les partenaires et une bonne coordination des actions à mettre en œuvre. J'entends bien rallier tout le monde autour de ce projet porteur au cours des prochains mois pour que nous poursuivions ensemble, dans la bonne direction, pour offrir à chaque personne le bon soin, au bon moment, par le bon professionnel. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les CLSC sont au cœur de cette transformation de la première ligne que nous sommes en train de mettre en œuvre au sein de notre système de santé et de services sociaux. Ils seront un point d'ancrage territorial à partir duquel les citoyennes et les citoyens pourront accéder aux services dont ils ont besoin, à proximité de leur milieu, en collaboration avec les partenaires du territoire. Ils auront de plus un mandat de coordination des soins et des services sur le territoire pour répondre le plus directement possible aux besoins de leur population. Je suis très fière de cette décision qui vient consolider le lien privilégié de confiance qu'entretiennent ces installations locales avec leur communauté. »

Shirley Dorismond, adjointe parlementaire de la ministre responsable des Services sociaux et députée de Marie-Victorin

« Avec la mise en place de cette première politique, le Québec se dote de moyens très concrets pour mieux rejoindre les Québécoises et les Québécois en recentrant les services sur les besoins de chaque personne. L'entrée dans le parcours de service sera plus facile, agréable et mieux adaptée à la réalité concrète des usagers et usagères, quels que soient leur âge, leur condition, ou leurs enjeux personnels. »

Nancy Guillemette, adjointe parlementaire de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Roberval

« Cette nouvelle organisation de la première ligne permettra d'adapter les soins et les services aux réalités propres à chaque région. En misant sur la collaboration entre les professionnels et sur une meilleure connaissance des besoins locaux, nous rapprochons réellement les services des personnes et des communautés. Cela va améliorer concrètement la qualité des services offerts, de même que la rapidité d'intervention auprès des usagères et usagers, grâce à une meilleure circulation de l'information et à une meilleure communication. »

Catherine Blouin, adjointe parlementaire de la ministre de la Santé et députée de Bonaventure

Faits saillants :

En plus des volets présentés, la politique propose de renforcer les soins et les services de première ligne en misant sur un filtre de pertinence performant et adapté à chacun de ses territoires afin que les usagères et les usagers aient accès à la bonne professionnelle ou au bon professionnel de la santé pour obtenir les bons soins.

Le développement de la main-d'œuvre ainsi que l'adaptation des pratiques de financement et de rémunération permettront la synergie interdisciplinaire entre les professionnelles ou les professionnels de la santé.

L'intégration des technologies numériques est également au cœur des leviers stratégiques. Elle permettra d'améliorer la prise en charge de la santé et du bien-être, la navigation dans le réseau, l'accès aux soins et aux services et l'efficacité des échanges d'information.

L'accent sera de plus mis sur l'amélioration continue en s'appuyant sur l'apprentissage, le partage d'expérience et l'utilisation des données pour mieux comprendre ce qui fonctionne et ajuster les actions au fil du temps. Les capacités des équipes et des organisations seront ainsi renforcées afin de mieux évoluer, d'apprendre ensemble et d'améliorer les soins et les services de première ligne pour mieux répondre aux besoins actuels et évolutifs de la population.

Lien connexe :

Pour en savoir plus, consulter la page de la Politique sur les soins et services de première ligne.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 514 554-4170