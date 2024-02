TORONTO, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Le Fonds mondial pour la nature Canada (WWF-Canada) a le plaisir de remettre 59 subventions Libérez votre nature à des projets venant d'établissements d'enseignement primaires, secondaires, collégiaux et universitaires à travers le pays. Ces subventions allant de 1500 $ à 2000 $ soutiendront des activités scolaires qui aident à protéger ou à restaurer la nature dans les cours d'école, les campus et les collectivités.

A student planting a native strawberry plant. (Groupe CNW/Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada))

Le programme Libérez votre nature fait partie du plan sur dix ans du WWF-Canada pour Régénérer le Canada, qui inclut l'objectif de restaurer un million d'hectares pour la biodiversité et le climat d'ici 2030.

Depuis 2015, le WWF-Canada a financé 529 projets Libérez votre nature à l'école et au campus, remettant un total de 412 460 $. Les projets de cette année incluent la culture de jardins de plantes indigènes, la création d'habitats pour les oiseaux et les pollinisateurs, la contribution à la restauration de littoral, la plantation de microforêts (des groupes de diverses espèces de plantes et d'arbres) et la création de zones d'éducation extérieures. Chaque projet Libérez votre nature aura un effet positif concret pour la nature et les espèces locales.

Les subventions Libérez votre nature aident les communautés scolaires à apprendre sur leur écosystème local, son histoire et sa biodiversité, son fonctionnement et ce dont il a besoin pour rester en santé. Les subventions soutiennent aussi les élèves et les étudiant.e.s dans leur apprentissage de la protection ou de la restauration d'habitats et les aident à se connecter à leur communauté et à la nature.

Le WWF-Canada accepte les candidatures à chaque automne et les projets sont réalisés au printemps et à l'été suivants.

Elizabeth Hendriks , vice-présidente, Restauration et régénération au WWF-Canada, déclare :

« Nous avons le plaisir de financer 59 nouveaux projets Libérez votre nature. Chaque année, nous sommes estomaqué.e.s par la qualité et la créativité des demandes et 2024 n'y fait pas exception. Nous avons très hâte de voir les établissements subventionnés de cette année donner vie à leur projet de restauration et de protection d'habitats locaux importants qui aident la biodiversité et le climat. Les bénéfices de ces projets vivront pour des décennies à travers les habitats créés, et les élèves et les étudiant.e.s qu'ils auront inspiré.e.s. »

Voici quelques-uns des projets Libérez votre nature à l'école de 2024 :

Saint-Pascal , Québec : Les élèves de l'École secondaire Chanoine-Beaudet vont créer un jardin de la persévérance et de la résilience. Le but ultime du projet est la récolte et la distribution de semences de plantes indigènes afin d'augmenter la quantité de plantes indigènes présente dans l'environnement local.

Les élèves de l'École secondaire Chanoine-Beaudet vont créer un jardin de la persévérance et de la résilience. Le but ultime du projet est la récolte et la distribution de semences de plantes indigènes afin d'augmenter la quantité de plantes indigènes présente dans l'environnement local. Balmoral , Nouveau-Brunswick : En partenariat avec la communauté autochtone Ugpi'Ganjig, l'École la Mosaïque du Nord désire construire un jardin avec des plantes indigènes afin d'apprendre davantage sur les cultures autochtones et les plantes qui permettent de nourrir leur écosystème.

En partenariat avec la communauté autochtone Ugpi'Ganjig, l'École la Mosaïque du Nord désire construire un jardin avec des plantes indigènes afin d'apprendre davantage sur les cultures autochtones et les plantes qui permettent de nourrir leur écosystème. Nepean, Ontario : L'École élémentaire publique Mamawi aménage un jardin de fleurs indigènes et herbes hautes pour les papillons et les animaux. Les élèves ajouteront des fiches d'informations sur les espèces vivantes en français, en anglais et en Anashinabée Mowin afin de partager l'importance de cet habitat pour la biodiversité.

L'École élémentaire publique Mamawi aménage un jardin de fleurs indigènes et herbes hautes pour les papillons et les animaux. Les élèves ajouteront des fiches d'informations sur les espèces vivantes en français, en anglais et en Anashinabée Mowin afin de partager l'importance de cet habitat pour la biodiversité. Winnipeg , Manitoba : Les élèves de 3 e et 4 e années de l'école Strathcona cultiveront des plantes indigènes à partir de semences et construiront un jardin communautaire de guérison qui reflète la diversité et la richesse des plantes indigènes de la province.

Les élèves de 3 et 4 années de l'école cultiveront des plantes indigènes à partir de semences et construiront un jardin communautaire de guérison qui reflète la diversité et la richesse des plantes indigènes de la province. Sainte-Anne-de-Bellevue , Québec : Au campus, le collège John Abbott créera une microforêt avec 14 espèces d'arbres indigènes et un jardin des Premières Nations avec des plantes indigènes. Ces espaces seront utilisés pour de l'enseignement extérieur sur le cycle de vie des plantes et leurs utilisations traditionnelles par les communautés autochtones.

Les subventions Libérez votre nature font partie des programmes Planète vivante @ l'école et Planète vivante @ campus du WWF-Canada. Pour une liste complète des projets subventionnés par Libérez votre nature à l'école, visitez wwf.ca/subventionsscolaires.

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.

