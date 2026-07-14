Première pelletée de terre pour deux nouveaux services de garde éducatifs à l'enfance à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE, QC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Catherine Blouin, accompagnée par la députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, était présente aujourd'hui à Saint-Maurice pour la première pelletée de terre qui lance officiellement les travaux de construction de deux nouvelles installations du CPE Flocons de rêve.

Implantées sur un même site, à la limite des territoires de Saint-Maurice et de Trois-Rivières, les installations Forêt des érables et Forêt des sapins permettront de créer 138 places subventionnées pour les enfants de la région, dont 30 destinées aux poupons. La première installation offrira 73 places, dont 15 pour les enfants de 18 mois et moins, alors que la seconde comptera 65 places dont 15 pour les poupons.

La réalisation de ce projet est rendue possible grâce à l'investissement de près de 7,5 millions de dollars du gouvernement du Québec, auquel s'ajoute une contribution de près de 50 000 $ du CPE Flocons de rêve.

Citations :

« Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour souligner le début officiel des travaux des nouvelles installations du CPE Flocons de rêve. Notre présence est une démonstration claire que nous avons à cœur d'offrir aux familles de partout au Québec des places abordables dans un service de garde éducatif à l'enfance. Je peux vous assurer que nous continuons notre travail pour développer le réseau afin que les enfants puissent s'épanouir dans un environnement sain et sécuritaire. »

Catherine Blouin, ministre de la Famille

« C'est une excellente nouvelle pour les familles de Saint-Maurice et de Trois-Rivières qui profiteront de nouvelles places de qualité pour leurs tout-petits. Félicitations au CPE Flocons de rêve pour cette belle réalisation! »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« Depuis 2019, le CPE-BC Flocons de rêve a pris acte des besoins des familles de l'est de la Mauricie en matière de places en services de garde éducatifs à l'enfance et travaille d'arrache-pied à régler cet enjeu. Par leur emplacement stratégique en pleine nature et au carrefour des principales routes de l'est de la Mauricie, nos nouvelles installations viendront rehausser les standards de qualité et d'accessibilité aux services éducatifs tout en répondant à un besoin criant de la population. Le CPE-BC Flocons de rêve est fier de contribuer au développement social et économique de sa communauté.»

Jean-François Perras-Fortin, directeur général du CPE-BC Flocons de rêve

Faits saillants :

Le CPE Flocons de rêve compte présentement cinq installations dans plusieurs municipalités de la Mauricie, totalisant 160 places subventionnées dont 20 pour les enfants de 18 mois et moins.

Le CPE est également un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, avec 246 places à son agrément.

En date du 31 mai 2026, 37 841 places subventionnées ont été créées au Québec et 9 887 sont en cours de réalisation.

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SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Rose Dubois-Ranjbaran, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, [email protected]; Geneviève Frappier, Attachée politique, Bureau de la députée de Champlain, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]