/R E P R I S E --Avis aux médias - Pelletée de terre pour de nouvelles places en CPE à Saint-Maurice/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre de la Famille
14 juil, 2026, 07:00 ET
SAINT-MAURICE, QC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une pelletée de terre pour un nouveau CPE à Saint-Maurice. Pour l'occasion, la ministre de la Famille, Mme Catherine Blouin et la députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, seront sur place.
Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 11 h 00, le 14 juillet. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce
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DATE :
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Le mardi 14 juillet 2026 à 13 h 30
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Arrivée des médias avant 13 h 15
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LIEU :
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Saint-Maurice
SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille
Source : Rose Dubois-Ranjbaran, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]
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