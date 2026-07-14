Conversion de plus de 5 000 places non subventionnées en places subventionnées : la ministre Blouin dévoile les projets retenus

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Catherine Blouin, annonce aujourd'hui les projets retenus pour la conversion de places non subventionnées en places subventionnées. Ainsi, 5 011 places seront bientôt offertes au tarif réduit de 9,65 $ par jour, contribuant de ce fait à réduire la pression sur le portefeuille des familles tout en gardant les enfants dans leurs milieux de garde actuels.

Au total, 74 garderies non subventionnées seront converties en garderies subventionnées alors que huit deviendront des CPE, ce qui permettra de diversifier l'offre de services éducatifs de qualité partout au Québec. Ces conversions se feront graduellement à partir d'octobre prochain et jusqu'en mars 2027.

Les projets retenus sont situés dans les régions où les besoins de places subventionnées étaient les plus importants.

Rappelons que ces conversions avaient été annoncées dans le cadre du budget 2026-2027 et que l'appel de projets avait été mentionné lors du discours inaugural de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, en avril dernier. Les garderies non subventionnées pouvaient déposer une seule demande pour l'un des deux volets de l'appel de projets, soit la conversion en garderie subventionnée ou en CPE. Le ministère de la Famille a reçu près de 160 demandes admissibles.

Citation :

« Je suis heureuse d'annoncer les projets retenus pour la conversion de 5 011 places non subventionnées en places à 9,65 $. Il s'agissait d'une priorité de notre gouvernement et de la première ministre. Ces places s'ajoutent aux 10 921 autres déjà converties, et à plus de 37 800 places subventionnées qui ont été créées depuis le lancement du Grand chantier pour les familles. Ce sont donc près de 54 000 places à tarif réduit qui se sont ajoutées dans le réseau des services de garde, une avancée substantielle pour les parents d'ici! Je suis très fière de faire partie d'un gouvernement pour lequel les familles sont au cœur des priorités. »

Catherine Blouin, ministre de la Famille

Lien utile :

Conversion de places non subventionnées en places subventionnées - 2026

Faits saillants :

Depuis le lancement du Grand chantier pour les familles en octobre 2021, 10 921 places non subventionnées ont été converties en places subventionnées. Avec les places prévues dans cet appel de projets, près de 16 000 places auront été converties.

Ces places subventionnées s'ajoutent aux plus de 37 800 places créées depuis le lancement du Grand chantier pour les familles.

Le budget 2026-2027 prévoit un financement de 396,5 millions de dollars sur cinq ans pour la conversion de ces 5 011 places, dont une somme de plus de 45,1 millions de dollars prévue pour la conversion de 483 places en CPE.

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SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Rose Dubois-Ranjbaran, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]