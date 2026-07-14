/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce importante concernant l'ajout de 5 000 places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance/

BÉCANCOUR, QC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à un point de presse au cours duquel la ministre de la Famille, Mme Catherine Blouin, dévoilera les projets retenus pour la conversion de plus de 5 000 places non subventionnées en places subventionnées.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 8 h 00, le 14 juillet. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce

DATE : Le mardi 14 juillet 2026 à 10 h 00

Arrivée des médias avant 9 h 45 LIEU : Bécancour

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Rose Dubois-Ranjbaran, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]