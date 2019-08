Première Nation d'Elsipogtog : une nouvelle école, un système d'approvisionnement en eau modernisé et d'autres projets d'infrastructure et de développement économique

La construction et la rénovation de logements, un nouveau centre de traitement ainsi que de l'aide financière pour l'agrandissement d'une usine de transformation de fruits de mer font partie des autres projets.

PREMIÈRE NATION D'ELSIPOGTOG, TERRITOIRE TRADITIONNEL MI'KMAQ NON CÉDÉ, NB, le 28 août 2019 /CNW/ - Le Canada s'est engagé à travailler avec les communautés des Premières Nations pour investir dans des infrastructures dans les réserves qui favorisent le bien-être des membres.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a visité la communauté de la Première Nation d'Elsipogtog en compagnie du chef Arren Sock et des conseillers pour discuter des projets d'infrastructure communautaire en cours ou terminés.

Une nouvelle école, dont l'ouverture est prévue en 2021, accueillera des élèves de la maternelle à la huitième année dans un établissement moderne qui favorisera l'atteinte de leurs objectifs d'apprentissage. L'établissement comprendra une bibliothèque, une salle technique/d'informatique, un centre culturel et d'apprentissage à distance, une salle de l'innovation, deux salles offrant des ressources d'apprentissage, une salle à manger polyvalente, une cuisine/cantine et un gymnase. Services aux Autochtones Canada (SAC) investit près de 26 millions de dollars dans ce projet.

La modernisation du système d'approvisionnement en eau, qui devrait se terminer d'ici la fin de l'été, permettra à la communauté de bénéficier d'une source d'eau fiable et de meilleure qualité. SAC investit 5,9 millions de dollars dans ce projet.

Depuis 2016, trois habitations à logements multiples et trois maisons unifamiliales ont été construites, et 16 logements ont été rénovés. SAC a investi 2,5 million de dollars pour appuyer l'amélioration des logements dans la communauté.

Les travaux de conception en vue de moderniser le Centre de traitement Lone Eagle commenceront bientôt. L'établissement mis à niveau devrait être inauguré à la fin de 2021. Il permettra au centre de traitement d'élargir ses programmes de guérison axée sur le territoire, ses programmes de soins en établissement, ses programmes de jour et ses efforts de sensibilisation. Le centre explorera également la mise en œuvre de l'approche à double perspective, qui allie le modèle médical occidental et les pratiques de guérison traditionnelles.

Par l'entremise du Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques, SAC investit 1 million de dollars dans l'usine de transformation du crabe de la Première Nation d'Elsipogtog, McGraw Seafood Inc., pour aider à son agrandissement afin de pouvoir y transformer d'autres types d'espèces, à l'année. Des chaînes de traitement de truite arc-en-ciel, de sébaste et d'appâts seront ajoutées aux activités de l'usine. Grâce aux améliorations technologiques, on augmentera la récolte et la capacité du crabe des neiges.

Dans l'ensemble, SAC investira plus de 35 millions de dollars pour assurer la santé et la sécurité des membres de la Première Nation d'Elsipogtog et faire en sorte qu'ils aient accès à une éducation de qualité de même qu'à une source fiable d'eau potable salubre.

Citations

« La santé et le bien-être de la Première Nation d'Elsipogtog sont une priorité pour notre gouvernement et ont motivé nos investissements dans une nouvelle école, la modernisation du système d'approvisionnement en eau, la rénovation de logements et un nouveau centre de traitement. Ce fut un honneur de rencontrer le chef Sock et le conseil pour discuter de la façon dont une infrastructure fiable joue un rôle essentiel dans la santé de leur communauté et de la manière dont nous pouvons mieux réduire l'écart socioéconomique entre les Canadiens autochtones et non autochtones. »

L'honorable Seamus O'Regan C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« L'éducation est extrêmement importante pour l'existence et le bien-être des générations futures. Des infrastructures à la fine pointe comparables à celles auxquelles la plupart des Canadiens ont accès sont essentielles à une expérience d'apprentissage positive, et elles ouvrent la voie à la réconciliation. »

Chef Arren Sock

Première Nation d'Elsipogtog

« Je suis ravi que le gouvernement du Canada fasse ces investissements très importants dans la Première Nation d'Elsipogtog. En partenariat avec la communauté, de nombreux progrès ont été réalisés dans les domaines des infrastructures, de la santé et de l'éducation. Je félicite le chef Sock et le conseil pour leur leadership exceptionnel. »

Pat Finnigan

Député de Miramichi-Grand Lake

Faits en bref

La Première Nation d'Elsipogtog est située à huit kilomètres au sud-ouest de Rexton , au Nouveau-Brunswick, près de la rivière Richibucto . La communauté compte quelque 3 423 membres au total, dont 2 628 vivent dans la réserve.

, au Nouveau-Brunswick, près de la rivière . La communauté compte quelque 3 423 membres au total, dont 2 628 vivent dans la réserve. La modernisation du système d'approvisionnement en eau comprend l'installation d'une nouvelle conduite d'eau, un nouveau réservoir d'eau, l'amélioration de la station de pompage, l'installation d'un système de contrôle et le remplacement d'une conduite d'eau.

SAC soutient le nouveau centre de traitement Lone Eagle à l'aide du financement pour le mieux-être mental prévu dans le budget de 2018.

à l'aide du financement pour le mieux-être mental prévu dans le budget de 2018. La Première Nation d'Elsipogtog a acquis l'usine McGraw Seafood Inc. en 2008. Cette dernière, située à Tracadie , au Nouveau-Brunswick, emploie environ 200 personnes et plus de 150 pêcheurs de la Première Nation tirent profit de son exploitation.

, au Nouveau-Brunswick, emploie environ 200 personnes et plus de 150 pêcheurs de la Première Nation tirent profit de son exploitation. Le Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE) offre aux communautés inuites et des Premières Nations des fonds axés sur les projets pour une gamme d'activités visant à les aider à saisir les possibilités économiques, y compris pour des projets comme des études de faisabilité, des plans d'affaires, la création d'entreprises appartenant à la communauté, et la construction d'infrastructure économique.

Liens connexes

Première Nation Elsipogtog (en anglais seulement)

Profil de la Première Nation d'Elsipogtog

Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE)

Investir dans les infrastructures des communautés des Premières Nations

