Un dôme immersif soutenu par Investissement Québec pour accélérer le processus décisionnel

LAVAL, QC, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - MONTONI et Imagine 4D sont fiers de lancer Station IXMD - Immobilier, une technologie multimmersiveMD (immersion de haute performance libre de périphérique/lunette) soutenue par Investissement Québec. L'application de Station IX pour le marché immobilier est une première mondiale.

« Cette annonce renforce la notoriété du Québec en matière de réalisation de projets technologiques innovants. Notre gouvernement est présent partout au Québec pour soutenir les initiatives comme celle d'Imagine 4D et du Groupe Montoni. C'est ce type de projet qui permet aux entreprises québécoises de faire prospérer leur région et à notre économie de fructifier. » - Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

Station IX vise à accélérer le processus décisionnel pour les acheteurs et locataires d'immobilier en leur permettant de vivre et d'expérimenter leur futur environnement avant même qu'ils aient à se commettre. L'expérience 3D hautement réaliste, rendue possible grâce à SmartPixel qui donne vie aux projets du développeur, a lieu dans un cadre semblable à un théâtre au sein d'un immense dôme.

« La création de cet outil de visualisation 3D immersive destiné au secteur immobilier est une première dans le monde, et je suis fier que le Québec trace la voie à une solution technologique si avant-gardiste. Le partenariat entre Imagine 4D et le Groupe Montoni représente une occasion unique de faire rayonner le savoir-faire québécois à l'étranger. » - Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte contre le racisme

La multimmersion MD au cœur de Station IX

La technologie multimmersive de Station IX est basée sur la capacité du cerveau à décoder la profondeur de champ. À partir de miroirs inclinés, l'image est reflétée sur un écran courbé de 280 degrés qui crée une projection parfaitement adaptée à l'œil humain. L'utilisateur n'a donc pas à porter de lunettes ou autre périphérique. Station IX est déjà utilisée dans les secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire. Appliquée au secteur immobilier, elle permet de se téléporter dans un futur environnement.

Les utilisateurs peuvent visiter, seuls ou accompagnés, un projet qui n'a pas encore été construit - voir la vue qu'ils auront depuis les différentes pièces de leur bâtiment, l'orientation du soleil selon les heures de la journée ou se promener à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment afin de découvrir les environs.

« L'expérience de Station IX met en valeur les produits immobiliers en offrant un contexte idéal pour choisir un futur milieu de vie. MONTONI a fait preuve de vision en étant le premier développeur à adopter cette technologie. Station IX chez MONTONI devient notre projet de référence afin de promouvoir nos solutions au niveau international. » - Christian Bassila, co-fondateur et président d'Imagine 4D

« Chez MONTONI, l'innovation est une ambition portée par mon équipe. Elle donne lieu à de multiples initiatives qui ont une incidence directe sur la qualité de notre service et de nos projets immobiliers. Notre partenariat avec Imagine 4D est le fruit de cette vision que nous cultivons : bâtir un patrimoine durable fondé sur une expertise de pointe. » - Dario Montoni, président du Groupe Montoni

L'innovation chez MONTONI

Le département de recherche et développement du Groupe Montoni a la responsabilité de repousser les limites de sa pratique - en tant qu'entreprise, mais également en tant qu'industrie. Pour réaliser cet objectif, son équipe mène des projets qui touchent à tous les départements de l'entreprise et visent à développer de nouvelles façons de briser les silos, réduire les erreurs humaines, les risques et les incertitudes ainsi que d'augmenter la qualité, la sécurité et la productivité. Grâce à cette approche, le développeur est en mesure de réaliser des projets exceptionnels tout en permettant à ses clients et partenaires d'économiser des ressources et un temps précieux.

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500 projets représentant plus de 20 millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 centres corporatifs ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 20 ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction - de l'excavation au design intérieur - et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondé sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4,2 millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED.

Parmi les dernières réalisations du développeur figurent Espace Montmorency, un complexe multifonctionnel de plus de 450 millions de dollars situé sur la station de métro Montmorency à Laval, de même que l'acquisition, en 2019, du terrain de la brasserie Molson, en partenariat avec Groupe Sélection et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, un développement de plus de 6 millions de pieds carrés au centre-ville de Montréal. Pour de plus amples informations : www.groupemontoni.com

À propos d'Imagine 4D

Imagine 4D est une entreprise montréalaise spécialisée dans les technologies de simulation. Son centre d'expertise a développé des technologies avant-gardistes d'immersion pour former, gérer, simuler et visualiser avec la réalité virtuelle, dont Station IXMD. Pour de plus amples informations : www.imagine-4d.com

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec

À propos de SmartPixel

SmartPixel se spécialise dans le développement d'expériences 3D interactives et immersives de haut calibre et exportées à l'international. La qualité visuelle que Smartpixel a su développer donne vie aux projets immobiliers de façon éloquente et permet d'exploiter le plein potentiel de la multimmersionMD. Pour de plus amples informations : www.smartpixel.com

