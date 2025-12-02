Première mission de Christopher Skeete en France - Diversification des marchés et promotion de l'expertise québécoise dans des secteurs stratégiques

QUÉBEC, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, revient d'une première mission en France qui s'est déroulée du 24 au 26 novembre 2025. Dans un contexte où le monde a changé, le Québec doit s'adapter et saisir de nouvelles occasions, c'est pourquoi le ministre s'est entretenu avec différentes personnalités politiques et économiques afin de faire valoir l'expertise québécoise dans des secteurs stratégiques et de renforcer notre relation unique avec la France. Notre gouvernement mise sur l'historique de nos relations avec la France ainsi que sur le partage des valeurs communes comme levier économique.

Le ministre Skeete s'est entretenu avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Noël Barrot. Ils ont réaffirmé l'importance de la relation privilégiée qui unit le Québec et la France. Ils ont aussi échangé sur de nouvelles occasions de coopération économique en vue du premier Forum d'affaires France-Québec qui se tiendra au printemps 2026. Par la suite, M. Skeete a participé à un déjeuner organisé par le Groupe d'amitié France-Québec de l'Assemblée nationale française.

Pour cette mission empreinte d'un important volet économique, le ministre est intervenu lors du Forum économique organisé par la Chambre de commerce France-Canada où il a mis en lumière l'importante expertise québécoise dans des secteurs stratégiques, notamment les minéraux critiques, l'aéronautique et l'intelligence artificielle. Ce déplacement fut aussi l'occasion de rencontrer des partenaires majeurs bien implantés sur le territoire ainsi que les dirigeants de grands regroupements d'entreprises afin d'accroître les maillages entre nos deux nations. Le ministre s'est aussi entretenu avec la Direction générale de l'armement du ministère des Armées et des Anciens combattants de la République française où il a pu réaffirmer l'ambition de notre gouvernement d'être un acteur central et un partenaire fiable dans les secteurs de la sécurité et de la défense.

Le ministre s'est finalement rendu au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), où il a signé la Convention de coopération pour le programme de stages entre le gouvernement du Québec et l'UNESCO. Il s'est ensuite entretenu avec le plus haut dirigeant de l'organisation, le directeur général Khaled El-Enany. Ce fut l'occasion de confirmer la pleine collaboration du Québec tout en abordant la découvrabilité des contenus culturels dans l'espace numérique.

« Dans un contexte mondial marqué par de grands bouleversements, la diversification des marchés est plus nécessaire que jamais. Le Québec veut développer des partenariats de qualité et renforcer sa présence auprès de ses alliés les plus précieux, notamment la France. Nous partageons une relation directe et privilégiée depuis plus de 60 ans et il est temps de miser sur cette amitié pour bâtir un partenariat économique renouvelé et mutuellement bénéfique. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la Région de Laval

Le 12 avril 2025 marquait le 60 e anniversaire du discours de Paul Gérin-Lajoie, qui a jeté, en 1965, les fondements de l'action internationale du Québec. Depuis, plus de 135 ententes internationales ont été signées entre le Québec et la France.

anniversaire du discours de Paul Gérin-Lajoie, qui a jeté, en 1965, les fondements de l'action internationale du Québec. Depuis, plus de 135 ententes internationales ont été signées entre le Québec et la France. Les premiers ministres du Québec et de la France ont signé, en juin 2025, une déclaration commune affirmant la nécessité de resserrer les liens économiques entre les deux nations dans des secteurs clés de l'avenir.

Avec plus de 44 % des exportations canadiennes vers la France et près de 47 % des importations françaises au Canada en 2024, le Québec est de loin le premier partenaire économique de la France au Canada. Une part importante de ces échanges commerciaux provient des industries de l'aérospatiale, de l'aéronautique, de la sécurité et de la défense.

L'année 2026 marquera le 20 e anniversaire de l'Accord entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relatif à l'UNESCO, qui permet au gouvernement du Québec de s'exprimer de sa propre voix, en complément de la position canadienne.

anniversaire de l'Accord entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relatif à l'UNESCO, qui permet au gouvernement du Québec de s'exprimer de sa propre voix, en complément de la position canadienne. Depuis 2002, plus de 80 stagiaires québécois ont vécu une expérience de travail enrichissante dans les différents secteurs de l'UNESCO. La Convention de coopération signée entre le Québec et l'UNESCO permet de consolider les liens et les modalités de collaboration établis depuis.

