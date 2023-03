Première mission dans la capitale américaine de la ministre Martine Biron - Renforcement des actions diplomatiques et économiques entre le Québec et Washington

QUÉBEC, le 9 mars 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a conclu une mission de deux jours à Washington ayant permis de renforcer les relations diplomatiques et économiques du Québec avec les États-Unis, notre premier partenaire économique.

Elle a profité de son passage pour prononcer une allocution à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes devant un regroupement de femmes, le Women in International Trade. La ministre a également eu l'occasion de faire rayonner les actions du Québec en matière de défense des droits LGBTQ+ en rencontrant l'envoyée spéciale du département d'État américain en cette matière, Jessica Stern.

Par ailleurs, cette mission a permis à la ministre de positionner les priorités québécoises auprès de l'administration Biden et du Congrès américain grâce à l'important réseau d'influence diplomatique et économique du Québec dans la capitale américaine. Parmi les rencontres effectuées, on retrouve celle avec la présidente d'Export-Import Bank of the United States, Reta Jo Lewis, et celle avec la sous-secrétaire d'État adjointe pour l'Amérique du Nord, Rachel Poynter. Mme Biron a aussi rencontré le sénateur de la Virginie-Occidentale, Joe Manchin, avec qui elle a discuté de la vision québécoise qui allie économie et environnement. La ministre a aussi rencontré les coprésidents du Northern Border Caucus, Elise Stefanik et Brian Higgins. Il a été question de la frontière entre le Québec et les États-Unis, notamment du chemin Roxham, d'économie et de ressources naturelles.

« Le Québec a grandement investi dans ses relations avec les États-Unis et continuera de le faire. Nous partageons avec ces derniers des liens solides et des intérêts communs de grande importance, particulièrement en matière de commerce, d'investissement, d'immigration, d'économie verte ainsi que de minéraux critiques et stratégiques. C'est notamment pour ces raisons que nous faisons de l'intensification de nos relations avec nos voisins une priorité de notre action internationale. Nos neuf représentations aux États-Unis vont continuer de travailler à défendre et à promouvoir les intérêts du Québec. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

