MONTRÉAL, le 28 avril 2025 /CNW/ - MaxiMD, le chef de file des détaillants à escompte en alimentation au Québec, a annoncé l'ouverture, dès l'automne prochain, de son premier magasin à l'extérieur de la province, à Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Cette initiative signale l'ambition de Maxi d'étendre sa proposition de valeur à un marché plus vaste.

Au cœur de la stratégie de Maxi se trouve un engagement à offrir une valeur inégalée aux consommateurs, sans compromis sur la qualité et la fraîcheur. Cette expansion témoigne de la confiance de l'entreprise dans son modèle d'affaires et sa marque et de sa capacité à répondre aux besoins évolutifs des consommateurs.

« Maxi s'est imposée comme le choix idéal pour la municipalité de Caraquet alors que nous cherchons toujours des moyens d'apporter de la valeur à plus de municipalités, partout au Canada, » a affirmé Melanie Singh, Présidente, division escompte de Loblaw. « Les fortes valeurs communautaires, l'héritage francophone et le dynamisme économique de la région résonnent profondément avec l'ADN de la bannière Maxi et nous avons hâte de faire partie de cette merveilleuse communauté, » ajoute Melanie Singh.

« La ville de Caraquet est heureuse d'accueillir sur son territoire le premier magasin Maxi à l'extérieur du Québec. Ceci témoigne du dynamisme de notre ville et de la croissance de sa communauté d'affaires », a déclaré Bernard Thériault, maire de la ville.

« On arrive à Caraquet avec notre plus récent concept, soit une expérience de magasinage simplifiée et conviviale dans un environnement moderne et chaleureux », affirme Patrick Blanchette, vice-président, Maxi. « Maxi, c'est le choix intelligent pour les consommateurs parce qu'on y retrouve la fraîcheur, la qualité et la variété de produits qu'ils recherchent, et ce, à bas prix » poursuit Patrick Blanchette.

Le succès de Maxi repose sur sa politique de prix Imbattable, son généreux programme de récompenses PC OptimumMC, une priorité accordée aux produits locaux, une offre en constante évolution et des investissements stratégiques comme celui-ci, assurant ainsi une réponse optimale aux besoins de la clientèle locale.

Ce magasin de 15 000 pieds carrés sera situé au centre commercial Place Saint-Pierre. Le début des travaux est prévu pour le mois de juin et l'ouverture du magasin aura lieu plus tard cet automne et créera une trentaine de nouveaux emplois dans la communauté.

À propos de Maxi

Comptant maintenant plus de 185 magasins, la bannière MaxiMD est reconnue comme étant le chef de file des détaillants à escompte dans le domaine de l'alimentation au Québec. Présente dans le paysage québécois depuis près de 40 ans, la bannière Maxi déploie divers programmes et services afin que les consommateurs y réalisent des économies, sans devoir faire de compromis sur la fraîcheur et la qualité. Maxi est membre du groupe Loblaw, le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays.

Informations: [email protected]