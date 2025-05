Loblaw publie le rapport Vivre bien, vivre pleinement 2024, soulignant son engagement pour un Canada prospère

Les faits saillants présentent les progrès réalisés par l'entreprise pour lutter contre les changements climatiques et faire progresser l'équité sociale

BRAMPTON, ON, le 1er mai 2025 /CNW/ - Le succès de Les Compagnies Loblaw limitée (TSX: L) (« Loblaw ») en tant que fière entreprise canadienne est directement lié au succès et à la prospérité du Canada. Lorsque nos communautés sont fortes, nous sommes collectivement plus résilients, plus prospères et mieux connectés.

Aujourd'hui, Loblaw est fière de partager ses progrès à l'égard de ces deux importantes priorités, avec la publication du 18e rapport annuel Vivre bien, vivre pleinement 2024.

Du point de vue de Loblaw, la lutte contre les changements climatiques et la promotion de l'équité sociale sont deux des nombreuses façons dont nous contribuons à renforcer le pays. En réduisant nos émissions de carbone et en nous attaquant au gaspillage alimentaire et aux déchets plastiques, nous contribuons à rendre les communautés canadiennes plus saines. En soutenant la santé et le bien-être des femmes et des enfants, nous aidons à rendre nos communautés plus fortes et plus résilientes.

« C'est en aidant les communautés canadiennes à prospérer que nous avons le plus d'impact », a déclaré Per Bank, Président et chef de la direction de Les Compagnies Loblaw Limitée. « À cet égard, il peut s'agir d'offrir de la valeur, de soutenir les Canadiens en matière de soins de santé, de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et la promotion de l'équité sociale, et bien plus. À chaque fois que nous identifions des façons de rendre le Canada plus fort, nous les étudions, sachant que nous pouvons avoir un réel impact sur les gens et les endroits que nous desservons. »

Voici les principales réalisations de 2024 :

Atteindre zéro émission nette :

Réduction de 16 % des émissions de gaz à effet de serre de Scope 1 et Scope 2 par rapport à l'année de référence 2020.

Investissement de plus de 40 millions $ pour réaliser plus de 500 projets d'immobilisations pour la réduction de carbone.

Environ 32 % du volume de Scope 3 (par dépense) provenait de fournisseurs ayant des objectifs fondés sur la science.

S'attaquer aux déchets plastiques :

Atteindre plus de 90 % de conformité par rapport aux Règles d'or de la conception pour les emballages faits de plastique des produits de marques contrôlées et de ceux emballés en magasin. Cela rapproche l'entreprise de son objectif 2025 à rendre tous les emballages en plastique 100 % recyclables ou réutilisables.

Lutter contre le gaspillage et l'insécurité alimentaires :

Détourner plus de 80 000 tonnes métriques de matières résiduelles organiques des sites d'enfouissement grâce à des dons de denrées constants et d'autres initiatives de récupération des aliments.

Dons de plus de 22 millions de kilogrammes de denrées à des banques alimentaires communautaires du pays, en soutien au programme Nourrir plus de famillesMC de Loblaw.

Nourrir les générations futures :

Rejoindre plus de 997 000 enfants par l'entremise de la Fondation pour les enfants le Choix du Président, le plus important fournisseur non gouvernemental de programmes alimentaires en milieu scolaire au pays. La Fondation est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de nourrir un million d'enfants d'ici la fin de 2025.

Soutenir l'équité en matière de santé pour les femmes :

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC a versé plus de 12,5 millions $ pour soutenir plus de 380 organisations axées sur la santé des femmes du pays, dans le but de rendre les soins plus équitables et accessibles à toutes les femmes au Canada .

Soutenir les communautés locales :

Amasser et remettre 212 millions $ (y compris des dons en nature) pour soutenir la recherche, les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif partout au pays, y compris l'Armée du Salut, WWF-Canada, ainsi que d'autres efforts de secours aux sinistrés et d'intervention humanitaire.

Amélioration de la représentation :

39,5 % des femmes occupent des postes de direction et 46 % occupent des postes de gestion.

Représentation de 28 % des minorités visibles dans les postes de direction et 34 % dans les postes de gestion.

S'engager à atteindre de nouveaux objectifs de représentation pour 2028.

Favoriser l'équité et l'inclusion :

Plus de 198 000 collègues ou employés formés sur les sujets fondamentaux de diversité, d'équité et d'inclusion, et plus de 2 millions de cours de formation virtuels ou en personne, ou à leur propre rythme.

Pour en savoir plus sur ces initiatives et sur d'autres comme celles-ci, veuillez visiter loblaw.ca/fr/responsibility et télécharger une copie du rapport Vivre bien, vivre pleinementMD 2024 de Les Compagnies Loblaw Limitée.

Citations de partenaires :

« Loblaw joue un rôle de premier plan dans la réalisation de changements réels et mesurables. Depuis quatre décennies, son engagement indéfectible à récupérer les surplus de denrées et à réduire les dommages environnementaux causés par les déchets alimentaires nous a aidés à accroître notre impact année après année. Grâce à Loblaw, des millions de kilogrammes de bons aliments nourrissent des gens partout au pays plutôt que de se retrouver dans les sites d'enfouissement. Nous ne pouvions pas demander un partenaire visionnaire plus dévoué dans la lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire. » - Lori Nikkel, Cheffe de la direction, Deuxième Récolte

« Avec plus de 2 millions de personnes ayant recours aux banques alimentaires ce mois-ci, Banques alimentaires Canada est immensément reconnaissante du soutien qu'elle a reçu une autre année du fait de son partenariat de longue date avec Loblaws. Grâce à leurs contributions, les magasins Loblaws ont donné en 2024 plus de 3,6 millions de kilogrammes, d'une valeur d'environ 29,11 millions $, de surplus de viande, de produits de boulangerie, de produits laitiers, de fruits et de légumes et de produits d'épicerie. Nous sommes particulièrement reconnaissants à Loblaw pour son engagement continu à l'égard de cette initiative, car les besoins en aliments frais, périssables et de qualité ne cessent de croître et constituent un élément essentiel de ce qu'offrent les banques alimentaires locales. Nous sommes également reconnaissants envers Les Compagnies Loblaw Ltée, ses employés et ses clients qui ont aidé les banques alimentaires à travers le Canada à nourrir plus de familles grâce à ses collectes de denrées bisannuelles qui ont permis de distribuer plus de 6 millions de repas à des familles dans le besoin ». - Kirstin Beardsley, Cheffe de la direction, Banques alimentaires Canada

« Loop est extrêmement honorée de son partenariat avec Loblaw et les fermes familiales locales depuis 2019. Nous sommes bien fiers de travailler de concert avec des magasins et des directeurs qui ont à cœur de soutenir leurs communautés, d'abord par l'entremise d'organismes de bienfaisance pour servir les gens, puis auprès des fermes au profit de leurs animaux, alors qu'ils permettent d'éviter l'acheminement des matières résiduelles organiques vers les sites d'enfouissement. Au nom des fermes de tout le pays, nous vous remercions de soutenir l'agriculture locale et de nous permettre de nous connecter avec vos équipes dans les magasins à travers le pays! » - Jaime White, Fondateur, Loop Resource

« Les Compagnies Loblaw Limitée est l'une des entreprises championnes les plus influentes au Canada pour l'amélioration de l'équité entre les genres et la lutte contre la violence fondée sur le genre. Lorsque les femmes, les filles et les personnes de genres divers prospèrent, tout le monde en bénéficie : les familles, les communautés, les entreprises et l'économie. Le partenariat de Loblaw nous permet d'investir dans des programmes communautaires qui offrent un refuge sécuritaire, une assistance juridique, des consultations en matière de traumatisme et des ressources vitales pour les survivantes et leurs enfants. Ces investissements changent des vies. Ils aident les personnes à se retirer de la violence et à reconstruire leur vie avec dignité et stabilité. Ensemble, nous ne soutenons pas seulement les survivantes, nous contribuons à favoriser le changement systémique qui fera progresser la justice pour les genres dans tout le pays. » - Mitzie Hunter, Présidente et cheffe de la direction, Fondation canadienne des femmes

« La Fondation Holland Bloorview est reconnaissante de son partenariat avec Loblaw. Cette relation s'est étendue au-delà du soutien financier de nos efforts contre la stigmatisation de notre hôpital et nos programmes de cheminement vers l'emploi pour les jeunes, qui permettent aux jeunes en situation de handicap d'acquérir une formation professionnelle et une expérience de travail, et qui les aideront à prospérer dans leur vie adulte. Loblaw est devenue un partenaire qui offre des expériences de travail significatives à nos jeunes, a organisé plusieurs séances pour leurs employés sur l'inclusion des personnes handicapées et a fait des efforts supplémentaires pour faire du bénévolat et faire des dons en nature. La représentation accrue dans ses publicités témoigne également de leur engagement à réduire la stigmatisation. Nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de faire ensemble ce travail important pour les enfants et les jeunes en situation de handicap. » - Sandra Hawken, Présidente et cheffe de la direction, Fondation Holland Bloorview

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 500 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinementMD, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, et même de les dépasser, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers PCMD Finance; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD, Délices du MarchéMC et le Choix du PrésidentMD.

