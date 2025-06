Une cour. Six amis. D'innombrables moments estivaux.

BRAMPTON, ON, le 9 juin 2025 /CNW/ - Comme l'été se réchauffe, le Choix du PrésidentMD s'associe à Swimply pour rendre les réceptions en plein air accessibles avec le lancement des Cours extérieures à réserver, une expérience saisonnière unique à Toronto et à Vancouver. Pour ceux qui n'ont pas d'espace extérieur privé, PCMD offre la possibilité de réserver gratuitement une cour extérieure bien équipée grâce à Swimply, la plateforme de premier plan qui relie les gens à des espaces extérieurs uniques et des expériences invitant les Canadiens à créer les souvenirs estivaux les plus épiques.

Du 21 juin au 6 juillet, les adultes (18 ans et plus) de la région du Grand Toronto et de la région du Grand Vancouver peuvent réserver un havre privé pour une période de 4 heures (13 h à 17 h) pendant trois fins de semaine. Imaginez-vous dans votre propre espace urbain : une cour extérieure avec une table, des chaises, un parasol de patio, des divertissements et bien sûr, une sélection de nouveaux et délicieux burgers, trempettes, croustilles, desserts et boissons pétillantes PCMD du journal Trouvailles PCMD de l'été. Conçue pour des groupes de six personnes ou moins, l'expérience est rehaussée par des hôtes sur place qui se consacrent à assurer un rassemblement estival parfait.

« Avec les Cours extérieures à réserver PCMD, nous faisons de la vision de PC, "Ici, tout est possible" une réalité », déclare Lindsay Cook, Responsable du marketing pour PC. « L'été est la période de pointe pour recevoir et se rassembler, mais tout le monde n'a pas accès à un espace extérieur pour organiser un barbecue phénoménal. Grâce à Swimply, notre objectif est d'éliminer certains obstacles et d'offrir ces expériences estivales tant convoitées (grillades, détente à l'extérieur avec des amis) à plus de gens. Nous sommes là pour aider tout le monde à créer sa propre histoire estivale parfaite. »

Les Cours extérieures à réserver offrent une façon unique de créer de nouvelles possibilités pour les réceptions et les expériences sociales à ceux qui n'ont peut-être pas l'espace idéal nécessaire. En intégrant les offres saisonnières du journal Trouvailles PCMD de l'été, les Cours extérieurs à réserver invitent les visiteurs à se rassembler, à faire des grillades, à créer des moments estivaux inoubliables et à profiter d'expériences estivales, comme allumer le barbecue et partager des plats alléchants, le tout sans se ruiner.

Un partenariat qui a commencé avec « Ici, tout est possible », une campagne qui a lancé la marque le Choix du Président, les Cours extérieures à réserver sont la plus récente collaboration entre PCMD et Zulu Alpha Kilo, mettant en évidence la façon dont la famille de marques PCMD contribue à améliorer la vie des Canadiens.

« Les Cours extérieures à réserver sont une occasion pour les propriétaires de condos de profiter de l'expérience ultime du barbecue extérieur. Pour le Choix du Président, c'est l'occasion de communiquer avec les Canadiens de façon authentique », explique Brian Murray, Chef de la création chez Zulu Alpha Kilo.

« Ce qui nous emballe le plus à propos du partenariat avec le Choix du Président, c'est à quel point leur campagne de Cours extérieures à réserver s'aligne naturellement avec la mission de Swimply de démocratiser l'accès aux espaces extérieurs », explique Bunim Laskin, fondateur et chef de la direction de Swimply. « Leur vision de rendre les expériences de cour extérieure accessibles aux Canadiens vivant en milieu urbain reflète notre conviction que tout le monde mérite la chance de créer des souvenirs incroyables dans de beaux environnements. »

Les plages de Cours extérieures à réserver sont publiées une semaine à l'avance pour chaque fin de semaine selon le principe du premier arrivé, premier servi, alors réservez rapidement! Les Canadiens peuvent visiter pcinsidersreport.ca/bookable-backyards (en anglais seulement) pour réserver.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 500 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'entremise des Services financiers le Choix du PrésidentMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD, Délices du marchéMC et le Choix du PrésidentMD.

À propos de Zulu Alpha Kilo

Nous n'hésitons pas à nous démarquer de la norme. Chez Zulu Alpha Kilo (Z.A.K. en abrégé), se démarquer de la norme n'est pas seulement notre mission créative. C'est notre raison d'être. Comptant des bureaux à Toronto, à New York et à Vancouver, nous sommes une agence à service complet qui emploie 185 personnes à temps plein. La culture unique de notre agence se caractérise par la passion, l'esprit d'entreprise et la quête inlassable d'idées novatrices. Lancée en 2008, Z.A.K. s'est forgé une réputation de pionnière dans l'industrie et de l'une des agences indépendantes les plus respectées au monde en créant des idées novatrices pour ses clients, dont Subaru Canada, le Choix du Président, Booking.com, Bell, Interac, Harry's, Destination BC et AGO. Pendant trois années consécutives, Fast Company a reconnu notre travail dans son numéro World Changing Ideas et, en 2024, Z.A.K. a figuré sur la liste des entreprises les plus innovantes du monde établie par Fast Company.

À propos de Swimply

Fondée en 2019, Swimply est une place de marché qui connecte les propriétaires d'équipements privés sous-exploités tels que les piscines et les terrains de sport avec des personnes cherchant à se rassembler, à participer à des activités et à profiter des installations locales. L'entreprise est pionnière dans la catégorie du partage basé sur l'expérience et crée une toute nouvelle source de revenus pour les propriétaires d'espaces qui sont généralement sous-exploités. Pour les utilisateurs, Swimply révolutionne le marché et offre une option aux gens qui n'ont pas accès à certaines installations ou commodités. Pour plus de détails et pour réserver votre propre escapade locale, visitez www.swimply.com.

